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Necmettin Batırel ekonomiyi böyle savundu: ‘Etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli’

27.10.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Şakkadanak' çıkışıyla tanınan ekonomi yazarı Necmettin Batırel, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Türkiye’nin ekonomik kriz yaşamadığını öne süren Batırel yaptığı yorumla kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Batırel, “Türkiye asla krizde değil; etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli” ifadelerini kullandı.

Necmettin Batırel ekonomiyi böyle savundu: ‘Etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli’

Türkiye’de hayat pahalılığı artmaya devam ederken ekonomi yazarı Necmettin Batırel’den çok konuşulacak bir çıkış geldi. Batırel, Türkiye'de ekonomik kriz yaşanmadığını ileri sürerek "Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Niye mi? Yahu etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli. İnsanlar şişmanlıktan yürüyemiyor" dedi.

Batırel kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Türkiye asla krizde değil. Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Niye mi? Yahu etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli. İnsanlar şişmanlıktan yürüyemiyor. Peki bu nasıl oluşuyor, yemekle değil mi? O zaman sıkıntı var mı? Yok. Hem yerim hem yakınırım. Kimseyi kandırmayın."

necmettin batirel

Batırel’ın doların TL karşısında yükselişe geçtiği bir dönemde kullandığı "Şakkadanak satarım bir 10 milyon dolar, düşürürüm doları" ifadeleri de uzun süre sosyal medyada paylaşılmıştı.

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