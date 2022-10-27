Necmettin Batırel ekonomiyi böyle savundu: ‘Etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli’

Türkiye’de hayat pahalılığı artmaya devam ederken ekonomi yazarı Necmettin Batırel’den çok konuşulacak bir çıkış geldi. Batırel, Türkiye'de ekonomik kriz yaşanmadığını ileri sürerek "Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Niye mi? Yahu etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli. İnsanlar şişmanlıktan yürüyemiyor" dedi.

Batırel kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Türkiye asla krizde değil. Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Niye mi? Yahu etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli. İnsanlar şişmanlıktan yürüyemiyor. Peki bu nasıl oluşuyor, yemekle değil mi? O zaman sıkıntı var mı? Yok. Hem yerim hem yakınırım. Kimseyi kandırmayın."

Batırel’ın doların TL karşısında yükselişe geçtiği bir dönemde kullandığı "Şakkadanak satarım bir 10 milyon dolar, düşürürüm doları" ifadeleri de uzun süre sosyal medyada paylaşılmıştı.