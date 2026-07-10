'Neden buna izin veriliyor?' diyerek isyan etti! İndirim diye yazılan rakamlar çıldırttı

Bir mağazada satışa sunulan çaydanlık, termos ve bardak fiyatlarının yükseltilip sonra indirim olarak satışa sunulması bir vatandaşı çileden çıkarttı.

"NEDEN BUNA İZİN VERİLİYOR?"

Videoda fiyat etiketini gösteren kadın, "Neden buna izin veriliyor!" sözleriyle duruma tepki gösterdi. İndirim oranını gerçekçi bulmadığını ifade eden kadın, ürünlerin önce yüksek fiyatlardan etiketlenip ardından büyük indirim yapılmış gibi gösterilmesine sitem etti.

'4.000 TL'den 799.99 TL'ye indi' diyerek sürahiyi de paylaştı. Mağaza da yer alan bir bardak ise 3.000 TL'den 599 TL'ye inmiş. Vatandaş, 'Ticaret Bakanlığı nerede?' diyerek videoyu sosyal medyada paylaştı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı. Bazı kullanıcılar kampanyanın gerçek bir indirim olabileceğini savunurken, bazıları ise yüksek indirim oranlarının tüketiciyi yanıltabilecek şekilde kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Videonun ardından indirim kampanyaları ve fiyatlandırma yöntemleri yeniden tartışma konusu olurken, tüketiciler etiketlerde yer alan eski ve yeni fiyatların şeffaf bir şekilde belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti.