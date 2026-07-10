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'Neden buna izin veriliyor?' diyerek isyan etti! İndirim diye yazılan rakamlar çıldırttı

Bir mağazada satışa sunulan çaydanlığın fiyat etiketi sosyal medyada dikkat çekti. Normal satış fiyatının 7 bin 500 TL olduğu belirtilen ürünün indirimle 1.500 TL'ye düştüğünü gören bir kadın, yaşadığı şaşkınlığı cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

'Neden buna izin veriliyor?' diyerek isyan etti! İndirim diye yazılan rakamlar çıldırttı
Cansu Çamcı

Bir mağazada satışa sunulan çaydanlık, termos ve bardak fiyatlarının yükseltilip sonra indirim olarak satışa sunulması bir vatandaşı çileden çıkarttı.

"NEDEN BUNA İZİN VERİLİYOR?"

Videoda fiyat etiketini gösteren kadın, "Neden buna izin veriliyor!" sözleriyle duruma tepki gösterdi. İndirim oranını gerçekçi bulmadığını ifade eden kadın, ürünlerin önce yüksek fiyatlardan etiketlenip ardından büyük indirim yapılmış gibi gösterilmesine sitem etti.

Neden buna izin veriliyor? diyerek isyan etti! İndirim diye yazılan rakamlar çıldırttı 1

'4.000 TL'den 799.99 TL'ye indi' diyerek sürahiyi de paylaştı. Mağaza da yer alan bir bardak ise 3.000 TL'den 599 TL'ye inmiş. Vatandaş, 'Ticaret Bakanlığı nerede?' diyerek videoyu sosyal medyada paylaştı.

Neden buna izin veriliyor? diyerek isyan etti! İndirim diye yazılan rakamlar çıldırttı 2

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından yorumlandı. Bazı kullanıcılar kampanyanın gerçek bir indirim olabileceğini savunurken, bazıları ise yüksek indirim oranlarının tüketiciyi yanıltabilecek şekilde kullanılmaması gerektiğini belirtti.

Neden buna izin veriliyor? diyerek isyan etti! İndirim diye yazılan rakamlar çıldırttı 3

Videonun ardından indirim kampanyaları ve fiyatlandırma yöntemleri yeniden tartışma konusu olurken, tüketiciler etiketlerde yer alan eski ve yeni fiyatların şeffaf bir şekilde belirlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
çaydanlık mağaza
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