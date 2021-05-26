Nefes kredisinin faiz oranları ne kadar? En fazla ne kadar nefes kredisi çekilir? Açıklama geldi!

Vatandaşın merakla beklediği Nefes kredisi hakkında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmış olan açıklamaya göre, KOBİ'lere finansman desteği amacıyla 2021 Nefes Kredisi 1 Haziran tarihinde uygulamaya alınmış olacak. Peki Nefes kredisinin faiz oranları ne kadar?

NEFES KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR? EN FAZLA NE KADAR NEFES KREDİSİ ÇEKİLİR?

2021 Nefes kredisi ile ilgili detaylar vatandaşlar tarafından araştırılırken, koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin iyileştirilmesine katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak için verilecek olan 2021 Nefes Kredisi, 10 bankanın katılımı ile beraber TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 tarihi itibarıyla uygulamaya alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla "2021 Nefes Kredisi", 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran 2021 itibarıyla uygulamaya alınacaktır. Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yasayan Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası'na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkânı sağlanacaktır. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi asmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecektir. TOBB ve Oda / Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacaktır."

2021 Nefes Kredisi uygulamasında Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacağı ve faiz oranının yıllık yüzde 17,5 olacağı da söylendi. Ayrıca işletmelere de 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak ve uygulamada kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak.



