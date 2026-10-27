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Satılık ev ilanında hep aynı yöntem hep aynı cevap: Ceza katlandı

İnternetteki bir ilanda bir dairenin fiyatını 2 milyon TL olarak gösterip arayanlara ise cevap olarak bunun satış fiyatı değil de peşinat olduğunu söyleyen emlak şirketine Ticaret Bakanlığı 28 bin 620 TL ceza uygulamıştı. Son olarak Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan "İkaz dikkate alınmamış olacak ki ikinci cezayı 57.240 TL'ye yükselttik" dedi.

Satılık ev ilanında hep aynı yöntem hep aynı cevap: Ceza katlandı
Hande Dağ

Ticaret Bakanlığı sosyal medyadaki bir paylaşım üzerine, internetteki ilanda satış fiyatı 2 milyon TL olarak gösterilen ancak arayanlara cevap olarak o fiyatın satış fiyatı değil de peşinat olduğunu söyleyen emlak şirketi için harekete geçmişti. İncelemeler sonrası emlak şirketine 'yanıltıcı ilan' sebebiyle 28 bin 620 TL idari para cezası uygulanmıştı.

Satılık ev ilanında hep aynı yöntem hep aynı cevap: Ceza katlandı 1

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"37 İLANLARI MEVCUT"

Ancak sosyal medyada bir başka kullanıcı ilgili emlak şirketinin benzer ilanlara devam ettiğini gösteren görüntüleri paylaşıp Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ı etiketleyerek "Pek akıllanmış gibi durmuyorlar?! 37 ilanları mevcut. Fiyatlar hep böyle. Siz o cezayı x37 yapın bence" dedi.

Satılık ev ilanında hep aynı yöntem hep aynı cevap: Ceza katlandı 2

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"AYNI İLANLARI GÖRÜNCE YENİDEN HAREKETE GEÇTİK"

Bu kullanıcının paylaşımını alıntılayan Kaplan şu açıklamayı yaptı:

"Konut ilanında vatandaşı yanıltmaya çalışan kuruma ilk ikaz cezamız 28.620 Tİ idi, ikaz dikkate alınmamış olacak ki ikinci cezayı 57.240 TL'ye yükselttik.

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Vatandaşı yanıltmaya devam eden kuruluşlara uygulayacağımız ceza oranı aritmetik olarak artmaya devam edecek! Aynı firma her yeni ihlalde bir önceki cezanın 2 katını ödemekle yükümlü olacak.

Kesinlikle haklısınız, biz de aynı ilanları görünce yeniden harekete geçtik! İlk ceza 28.620 TL idi. Aynı firmaya ikinci denetimimizi gerçekleştirdik ve bu kez yasanın verdiği yetki ile, öncekinin iki katı, yani 57.240 TL ceza uyguladık.

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Mesajımız açık: Israr ederlerse ceza da katlanacak! Her yeni ihlalde, bir öncekinin 2 katı kadar ceza uygulanmaya devam edilecek!

Vatandaşımızı yanıltarak müşteri çekmeye çalışanlara taviz yok. Ticaret Bakanlığı olarak, denetliyoruz, tespit ediyoruz, yaptırım uyguluyoruz. Vatandaşımız müsterih olsun; bu işin takipçisiyiz"

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Anahtar Kelimeler:
ilan satılık daire satılık ev
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