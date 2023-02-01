Neredeyse yarı fiyatına satış! Et ürünlerinde indirim yayılıyor... Yüzleri güldürecek adım için çalışmalar başladı

Enflasyonla mücadele kapsamında geçtiğimiz yıl Tarım ve Kredi Kooperatiflerinde birçok üründe indirimli satış başlamıştı. Et ürünleri de zincir marketlerle karşılaştırıldığında neredeyse yarı fiyatına satışa koyulmuştu. İşte bu satışın gerçekleştiği şubelerin sayısının artırılması için Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti. Tarım Kredi Kooperatif marketin 250 şubesinde piyasanın yarı fiyatına satılan beyaz ve kırmızı et 1000 şubeye yayılacak.

ZİNCİR MARKETTE 190, TARIM KREDİ KOOPERATİFİNDE 99 TL

ATV Haber'de yer alan habere göre; zincir marketlerde dana kıymanın kilosu ortalama 160 TL, dana kuşbaşının kilosu ise zincir ortalama 190 TL'den satılıyor. 250 Tarım ve Kredi Kooperatifi şubesinde ise kıymanın kilosu 89 TL, dana kuşbaşının kilosu ise 99 TL'den raflarda yer alıyor.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI! DOLAP SAYILARI...

Uygun fiyatlı et ürünlerinin satılacağı şubelerin sayısının artırılması için harekete geçildi. 750 Tarım ve Kredi Kooperatifi mağazasında hazırlıklar şimdiden başladı. Mağazalardaki dolap sayısı artırıldı.

