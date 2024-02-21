Nestle Türkiye soruşturması tamamlandı, dev para cezası kesildi! Rekabet Kurulu duyurdu

Rekabet Kurulu, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ.'ye yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Nestle Türkiye'nin distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve distribütörlerine bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiaları sonrası başlatılan soruşturmada idari para cezası kararı çıktı.

NESTLE TÜRKİYE'YE PARA CEZASI

Kuruldan yapılan açıklamada, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla söz konusu teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi.

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ’nin distribütörlerinin yeniden satış fiyatlarını belirlemek ve distribütörlerine yönelik bölge ve müşteri kısıtlaması yapmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine;

ii) Söz konusu uygulamaların 2002/2 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği ile öngörülen grup muafiyetinden yararlanamadığına, anılan uygulamalara bireysel muafiyet de tanınamayacağına;

346 MİLYON TL REKABET İHLALİ CEZASI

iii) Bu nedenle, Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ’ye aynı Kanun’un 16. maddesinin üçüncü fıkrası ile Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına İlişkin Yönetmelik’in 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, ikinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının (a) bendi uyarınca 2022 yılı gayrisafi gelirinin belirli bir oranında olmak üzere takdiren 346.911.505,44-TL idari para cezası verilmesine gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara İdare Mahkemelerinde yargı yolu açık olmak üzere OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir."

Rekabet Kurulu soruşturmasında, Nestle’nin, bayilerinin satış fiyatlarına müdahale ettiği ve bayilerin satış yapacakları bölgeleri/müşterileri belirlediği iddiası üzerine 2022 yılının Aralık ayında başlamıştı.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, bayilerin satış fiyatlarını özgürce belirleyebilmelerini; ister kapılarına gelsin, ister internet üzerinden gelsin, tüm müşterilerine satış yapabilmelerini güvece altına alıyor.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır





