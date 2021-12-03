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Net asgari ücret talebi 5 bin 200 TL olan DİSK: Türkiye büyüdüyse payımızı verin

03.12.2021 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DİSK üyeleri 5200 TL net asgari ücret talebiyle Ankara'nın Çankaya ilçesi Emek mahallesinde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde açıklama yaptı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu konuşmasında, Türkiye'nin büyüme oranını vurgulayarak, "Türkiye büyüyor deniyor ama bu büyümeden payını alamayan emekçi sınıfı olarak biz daha çok yoksullaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Net asgari ücret talebi 5 bin 200 TL olan DİSK: Türkiye büyüdüyse payımızı verin

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), 2022 yılı asgari ücretine ilişkin taleplerini bu kez de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla duyurdu. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yönetim kurulunun katılımıyla gerçekleştirilen açıklamada “Asgari Ücret 5 Bin 200 Net” başlığıyla talepler tekrar edildi. Basın açıklaması sonrasında DİSK heyeti, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşerek taleplerini ve hazırladıkları raporu iletti.

"TÜRKİYE BÜYÜYOR BİZ HER DAHA ÇOK YOKSULLAŞIYORUZ"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu şunları ifade etti:

Pahalılık, faturalar belimizi büküyor. Ekonomik krizin faturasını bizler ödüyoruz. Her gece faturaları düşünüyoruz. Her gün yoksullaşıyoruz. Biz çalışıyoruz üretiyoruz, Türkiye'nin ekonomisi bizim ürettiğimiz değerlerle büyüyor ama biz geçinemiyoruz. Döviz kurundaki artış nedeniyle alım gücümüz düşüyor. 'Türkiye büyüyor' deniyor ama bu büyümeden payını alamayan emekçi sınıfı olarak biz daha çok yoksullaşıyoruz. Emek ucuzladıkça yabancı sermayeyi Türkiye'ye çekmeyi hedefliyorlar. Yok öyle yağma.

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Bu ülkenin işçi sınıfı satılık değildir. Pandemi ile daha da artan enflasyonu görüyoruz. Asgari ücret belirlenirken öncelikle işçinin ailesi ile birlikte geçinebileceği ücret olarak belirlenmelidir. Asgari ücretin gerçek enflasyon karşısındaki kaybı giderilmeli. Milli gelirden payını almalı asgari ücret. Bu ülkede 4 kişilik bir ailenin sadece gıda harcaması bile 3 bin liranın üzerine çıktı. Asgari ücretin 5 bin 200 lira olması gerektiğini söylüyorum.

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?
3 bin 600 TL
3 bin 800 TL
3 bin 900 TL
4 bin TL
4 bin 200 TL ve üstü

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