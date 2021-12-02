Sağlıkçılardan ve derneklerden zam tepkisi gelmeye devam ediyor: İş bırakacaklar

Pratisyen hekim maaşlarına 2 bin 500 TL, diş hekimleri de dahil olmak üzere uzman hekim maaşlarına 5 bin TL ek gösterge zammı öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Öte yandan bu karara başta Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneğinden sert açıklamalar geldi. Memur-Sen ise iki gün iş bırakacaklarını belirtti.

SAĞLIKÇILAR İKİ GÜN İŞ BIRAKIYOR

Memur-Sen Genel Sekreteri Durmuş, açıklamasında şunları söyledi:

Tüm Türkiye'de iki gün iş bırakıyoruz.

Sağlık çalışanlarımızın haklarını savunmak için aldığımız eylem kararları aşağıdaki şekildedir.

Antalya’da 3 grup halinde 3000 kişiyle gerçekleştireceğimiz Türkiye Buluşması Programları iptal edilmiştir.

KAMUOYUNA ÖNEMLİ DUYURU!



Tüm Türkiye’de 2 gün İŞ BIRAKIYORUZ !



Sağlık çalışanlarımızın haklarını savunmak için aldığımız Eylem Kararları aşağıdaki şekildedir.



1️⃣ Antalya’da 3 grup halinde 3000 kişiyle gerçekleştireceğimiz Türkiye Buluşması Programları iptal edilmiştir.

⤵️ pic.twitter.com/jdSdKs4lEV — Semih Durmuş???????? (@ssbsemihdurmus) December 2, 2021

ANKARA TABİBLER ODASI

Ankara Tabip Odası söz konusu zammın ‘sağlık emekçileri arasında çalışma barışını bozacak bir uygulama’ olduğunu belirterek şunları kaydetti:

Nitelikli sağlık hizmeti sunumu "Sağlık Ekip İşidir." Sağlık emekçilerine bütünlüklü denk zam yapılmalıdır. Sağlık emekçilerinin enflasyon ve krizle eriyen emekleri gerçekçi çözümlerle iade edilmelidir.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ

Türk Tabipleri Birliği de Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı;

"Beyaz Yürüyüş, bakanlıktan ses getirdi, ancak hekimlerin örgütü ile görüşmeden vaatlerle bu eylemleri sonlandıramazsınız. Haklarımızı alana, bu çökmüş sağlık sistemini değiştirene kadar eylemlerimizi sürdüreceğimizi ve büyüteceğimizi bir kere daha hatırlatıyoruz."

EN SERT AÇIKLAMA HEMŞİRELER DERNEĞİNDEN GELDİ

Türk Hemşireler Derneğinin açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:

Sağlık ekip işidir. Maaşta iyileştirme tüm sağlık çalışanlarının talebi ve hakkıdır. Sağlık Bakanlığı çalışanları arasında ayrımcılık yapmaya bir an önce son vermelidir! Sağlık sistemini yükünü omuzlayan ancak gerek iş yükü gerekse ücret konusunda adaletsizliği en uç noktada yaşayan hemşireler, sağlık çalışanına verilen ‘hekimlere zam’ müjdesine elbet sessiz kalmayacaktır!

Hemşirelerin ve sağlık sisteminin sorunlarını sayısız raporla, tek tek ziyaretlerle anlatmaya çalıştığımız, sayın vekiller, siyasi parti yetkilileri, Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkili kurumlar hemşireler bu adaletsizliği unutmayacak, bu çifte standarta sessiz kalmayacak!



