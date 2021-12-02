FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Sağlıkçılardan ve derneklerden zam tepkisi gelmeye devam ediyor: İş bırakacaklar

Sağlıkçılardan ve derneklerden zam tepkisi gelmeye devam ediyor: İş bırakacaklar

02.12.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur-Sen Genel Sekreteri Salih Durmuş sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı zamma tepki göstermek için iki gün iş bırakacaklarını belirtti. Öte yandan bazı kurum ve dernekten zam açıklamasına tepkiler gelmeye başladı.

Sağlıkçılardan ve derneklerden zam tepkisi gelmeye devam ediyor: İş bırakacaklar

Pratisyen hekim maaşlarına 2 bin 500 TL, diş hekimleri de dahil olmak üzere uzman hekim maaşlarına 5 bin TL ek gösterge zammı öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Öte yandan bu karara başta Türk Tabipleri Birliği, Ankara Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneğinden sert açıklamalar geldi. Memur-Sen ise iki gün iş bırakacaklarını belirtti.

SAĞLIKÇILAR İKİ GÜN İŞ BIRAKIYOR

Memur-Sen Genel Sekreteri Durmuş, açıklamasında şunları söyledi:

Tüm Türkiye'de iki gün iş bırakıyoruz.

Sağlık çalışanlarımızın haklarını savunmak için aldığımız eylem kararları aşağıdaki şekildedir.

Antalya’da 3 grup halinde 3000 kişiyle gerçekleştireceğimiz Türkiye Buluşması Programları iptal edilmiştir.

ANKARA TABİBLER ODASI

Ankara Tabip Odası söz konusu zammın ‘sağlık emekçileri arasında çalışma barışını bozacak bir uygulama’ olduğunu belirterek şunları kaydetti:

Nitelikli sağlık hizmeti sunumu "Sağlık Ekip İşidir." Sağlık emekçilerine bütünlüklü denk zam yapılmalıdır. Sağlık emekçilerinin enflasyon ve krizle eriyen emekleri gerçekçi çözümlerle iade edilmelidir.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ

Türk Tabipleri Birliği de Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı;

"Beyaz Yürüyüş, bakanlıktan ses getirdi, ancak hekimlerin örgütü ile görüşmeden vaatlerle bu eylemleri sonlandıramazsınız. Haklarımızı alana, bu çökmüş sağlık sistemini değiştirene kadar eylemlerimizi sürdüreceğimizi ve büyüteceğimizi bir kere daha hatırlatıyoruz."

Son Dakika! Sağlık Bakanı: Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağızSağlık Bakanı: Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin lira arasında zam yapacağız

EN SERT AÇIKLAMA HEMŞİRELER DERNEĞİNDEN GELDİ

Türk Hemşireler Derneğinin açıklamasında ise şu ifadeler yer aldı:

Sağlık ekip işidir. Maaşta iyileştirme tüm sağlık çalışanlarının talebi ve hakkıdır. Sağlık Bakanlığı çalışanları arasında ayrımcılık yapmaya bir an önce son vermelidir! Sağlık sistemini yükünü omuzlayan ancak gerek iş yükü gerekse ücret konusunda adaletsizliği en uç noktada yaşayan hemşireler, sağlık çalışanına verilen ‘hekimlere zam’ müjdesine elbet sessiz kalmayacaktır!

Hemşirelerin ve sağlık sisteminin sorunlarını sayısız raporla, tek tek ziyaretlerle anlatmaya çalıştığımız, sayın vekiller, siyasi parti yetkilileri, Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkili kurumlar hemşireler bu adaletsizliği unutmayacak, bu çifte standarta sessiz kalmayacak!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik varVahim iddia: Kolunda hiç et yok, sadece kemik var
PARTNER "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik" "Aramız düzelir diye Cem Yılmaz'ı izlemeye geldik"
Bakan Nebati'den ilk faiz mesajıBakan Nebati'den ilk faiz mesajı
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Kanun teklifi Mecliste! "1302 TL artırılsın"

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Merkez Bankasından yatırımcılarla kritik toplantı

Melih Gökçek'i duyan Ahmet Hakan şaşkınlığını gizleyemedi

Melih Gökçek'i duyan Ahmet Hakan şaşkınlığını gizleyemedi

Yüzde 100 zam istemişlerdi! Bakan'dan açıklama geldi

Yüzde 100 zam istemişlerdi! Bakan'dan açıklama geldi

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Bakan Nebati'den ilk faiz mesajı

Dev Türk şirketi yeni fabrika açıyor

Dev Türk şirketi yeni fabrika açıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Yüksek performans arayanlara en iyi masaüstü bilgisayar modelleri

Merkez Bankasında bir ayrılık daha

Merkez Bankasında bir ayrılık daha

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Geçen yıl 2 bin liraydı, şimdi 13 bin 200 lira

Geçen yıl 2 bin liraydı, şimdi 13 bin 200 lira

Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret ve faiz açıklaması

Erdoğan'dan 'döviz kuru' talimatı! DDK harekete geçti

Erdoğan'dan 'döviz kuru' talimatı! DDK harekete geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.