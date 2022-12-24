Nevşehir TOKİ kura çekimi canlı izle! 24 Aralık 2022 TOKİ Nevşehir KURA çekimi sonuçları açıklandı mı? Heyecan dorukta!

Nevşehir TOKİ kura çekimi sonuçları, bugün (24 Aralık 2022 Cumartesi) vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Nevşehir TOKİ kura çekimi sonuçları kurumun YouTube kanalındaki canlı yayının ardından erişime açılacak. İşte TOKİ Nevşehir kura çekilişi canlı izle ekranı...
TOKİ NEVŞEHİR KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ Nevşehir kura çekilişi kurumun YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.
TOKİ Nevşehir kura çekilişi isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden öğrenilebiliyor.