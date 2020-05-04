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Nisanda fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen patlıcan

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.05.2020 11:15 | Son Güncelleme

Tüketici fiyatları bazında nisanda en yüksek fiyat artışı yüzde 46,18 ile sarımsakta gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 43,57 ile patlıcan oldu.

Nisanda fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen patlıcan

Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 30,45 ile kivi, yüzde 26,66 ile portakal, yüzde 20,16 ile havuç, yüzde 17,91 ile elma, yüzde 16,86 ile limon, yüzde 14,96 ile yumurta, yüzde 14,32 mücevher (altın) ve yüzde 12,62 ile mercimek yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 43,57 ile patlıcanda gerçekleşti. Bunu yüzde 36,99 ile salatalık, yüzde 34,23 ile kabak, yüzde 20,73 ile LPG (araba tüpü dolum) ücreti, yüzde 20,44 ile sivri biber, yüzde 14,48 ile kıvırcık, yüzde 11,5 ile tüp gaz ücreti, yüzde 10,32 ile benzin izledi.

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Anahtar Kelimeler:
tüketici fiyatları, sarımsak,

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