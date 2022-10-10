Nobel Ekonomi Ödülü'nü üç kişi paylaştı

Nobel Ekonomi Ödülü’nün bu yılki sahipleri belli oldu. 2022 Nobel Ekonomi Ödülü’nü bu yıl Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond ve Philip H. Dybvig kazandı. Ben Bernanke, Douglas Diamond ve Philip Dybvig, "Bankalar ve finansal krizler üzerine çalışmalarından" dolayı ödüle layık görüldü.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi'nde düzenlenen basın toplantısında, Bernanke, Diamond ve Dybvig'in ekonomide ve özellikle finansal krizler sırasında bankaların rolüne ve finansal piyasaların nasıl düzenleneceğine ilişkin kavrayışın önemli ölçüde gelişmesini sağladığı belirtildi.

Diamond ve Dybvig'in, "bankaların neden var olduğunu; toplumdaki rollerinin, bankaları yaklaşan çöküşleriyle ilgili söylentilere karşı nasıl savunmasız kıldığını ve toplumun bu savunmasızlığı nasıl azalttığını anlatan teorik modeller geliştirdiği" kaydedildi.

Üç ekonomistin çalışmalarının, finansal krizlerin toplum için keskin sonuçları olan uzun dönemli bunalımlara dönüşme riskini azalttığına işaret edildi.

