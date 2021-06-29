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Kiralık daire talebinde patlama

29.06.2021 09:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnşaat sektöründeki maliyetlerin konut fiyatlarına yansıması, ev sahibi olmak isteyenlerin seçimini kiralama olarak değiştirdi. Uzmanlara göre büyükşehirlerde kira fiyatları yükselirken, vatandaşlar kiralık ev bulmak için sıraya girdi.

Kiralık daire talebinde patlama

Yapılan araştırmalara göre, mayıs ayında amortisman süresi ülke genelinde 21.6 yıl olarak ölçülürken, konut yatırımı yıllık brüt getiri oranı ise yüzde 4.73 oldu.

KİRALIK EVE TALEP ARTTI, FİYATLAR DA ARTTI

İHA'da yer alan habere göre başta İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirlerde yaşanan kira artışlarının sebepleri ile ilgili açıklamalarda bulunan gayrimenkul uzmanı Özkan Aydemir, “Kiralama bedellerindeki artışların sebeplerinin başında kiralık konutlara olan talebin önceki dönemlere önemli bir artış göstermesidir. Sıfır ve ikinci el satılık konut fiyatlarında ciddi bir yükseliş olması konut almak isteyenleri ister istemez kiralama yapmaya yöneltti. Konut kredi faizlerinde düşüş olmaması hâlinde kiralık konutlara olan talep daha artacaktır. Ancak inşaat sektöründe istikrarın sağlanması için konut satışları büyük önem arz ediyor. Kiralık konut ihtiyacının da her geçen gün artacağını düşünürsek yeni konutların hızla üretilmesi ve piyasaya sürülmesi gerekiyor. Bu dengeyi sağlayamazsak satılık ve kiralık konutlardaki fiyat-denge ilişkisini koruyamayız” dedi.

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KENDİ KONUTUNDA OTURANLARIN SAYISI DÜŞTÜ

2019 yılında 47 milyon 457 bin olan kendi konutunda oturanların sayısı 2020’de 47 milyon 323 bine geriledi. 2014 yılında yüzde 22,1 olan kiracı oranı da 2019’da yüzde 25,6’ya, 2020’de yüzde 26,2’ye yükseldi. Konut satışları artarken, ev sahipliği oranının düşmesi, yüksek gelir grubundaki vatandaşların yatırım için de konuta yöneldiğini, dar ve orta gelirli kesimin ise artan konut fiyatları sebebiyle ev sahibi olmaktan uzaklaştığını gösteriyor.

"KİRACI ÇOK, KİRALIK EV YOK"

Evlenenler ve öğrenciler piyasayı hareketlendirdi. Talep artınca kiralar da arttı. Ev sahipleri krizi fırsata mı çevirdi? Gayrimenkul Danışmanı Ayşe Fügen Arda kira fiyatlarıyla ilgili son durumu CNN TÜRK'te değerlendirdi.

Ayşe Fügen Arda durumu şu sözlerle özetledi;

"Yaşadığımız sürecin sonucu bunlar. 2018 de bir kur şoku yaşadık. Pandemi sürecinde yeni inşaatlar fren yaptı. Böylece ortada bir yokluk durumu oluştu. Geçen seneye göre minimum yüzde 25. Yüzde 40, yüzde 50 ye çıkan bölgeler oldu. Biz de mutlu değiliz. Kiralık evler kara borsaya düştü denilebilir. 2019-2020 dönemini de yaşadık. Orada da ev kiraları düşmüştü. Kiralık ev çokluğu vardı. Bir normalleşmeye girilince mal sahipleri dediler ki biz o dönemde indirdik şimdi de çıkarıyoruz."

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