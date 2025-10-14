FİNANS

Noter oyunu ortaya çıktı! 158 bin TL kar elde etmek için açık açık mesaj gönderiyorlar

Ticari taksi plakası diğer yatırım araçlarının gerisinde kaldı. Taksi plakası satan işletmelerin satış bedelinin yüzde 3'ünü notere ödemeleri gerektiği için yeni bir yol izlemeye başladı. Buna göre, plaka fiyatını noter satışında 4 milyon lira gösterip, 9 milyon 295 bin liraya da plakayı satıyor. Plaka satılan alacaklara atılan mesajlar ise gündem oldu.

Ezgi Sivritepe

Taksi plakası satan galericilerin vergi oyunu ortaya çıktı. Diğer yatırım araçları taksi plakasına göre daha fazla kazanç sağlaması dikkat çekiyor. Buna göre, 3 yıl önce plakaya yaklaşık 6 milyon veren bir kişi; altın alsaydı 6 kilo altın almış olacaktı ve bugünün parasıyla 34.2 milyon TL'si olacaktı. Taksi plakası ise sadece 9 milyon TL seviyesinde ve kiralaması yasal olmasa da 50 bin TL civarında kiraya veriliyor.

PLAKA SATIŞINDA VERGİ OYUNU

NTV'nin haberine göre, taksi plakası satıcısı satış bedelinin yüzde 3'ü kadarını notere ödemesi gerekiyor. Taksi plakası pazarlayan galericiler ise alıcılardan elden ödeme alarak noter satışında 4 milyon lira gösterip, 9 milyon 295 bin TL'ye da plakayı satıyor.

MESAJ GÖNDERMEYE BAŞLADILAR

4 milyon lira satış yapılırken ödenen harç 120 bin TL olurken, 9 milyon 295 bin TL üzerinden gösterilip satış yapılırsa harç 278 bin 850 TL ödeniyor. Taksi plakası pazarlaması yapan galericiler ise SMS ile bu durumu belirtiyor. Atılan mesajlar ise şu şekilde:

"Noter: 4 milyon TL'den. Noter satışı, oda, sicil, vergi dairesi kaydı, muamele ve trafik tescili kayıtları her şey dahil kirada 9 milyon 95 bin TL, hazırda 9 milyon 295 bin TL"

TAKSİCİLER TEDİRGİN

Basit usulden gerçek usule geçiş yapılacak olması ticari taksileri tedirgin etti. Buna göre, taksilere ödeme kaydedici cihazın da konulması şartı nedeniyle taksimetrede yazan tutar yolculuğun bittiği anda yazarkasadan otomatik olarak fiş verecek ve bu tutar da vergiye direkt yansıyacak.

Konuyla ilgili olarak taksi sektörünün otoritelerinin görüşmeler gerçekleştirdiği bilinse de net bir sonuç alınmadı.

