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Nüfus Genel Müdürlüğü ikinci tur seçim öncesinde duyurdu: Bugün ve yarın açık olacak...

27.05.2023 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın gerçekleştirilecek ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde Nüfus Genel Müdürlüğü duyurdu. Sandık başına gelecek seçmen için müdürlüklerin bugün ve yarın açık olacağı bildirilirken, randevu almaya ise gerek olmayacağı ifade edildi.

Nüfus Genel Müdürlüğü ikinci tur seçim öncesinde duyurdu: Bugün ve yarın açık olacak...

Nüfus müdürlükleri, Cumhurbaşkanlığı Seçimi dolayısıyla oy kullanacak vatandaşların T.C. kimlik kartı talepleri için bugün ve yarın açık olacak.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Oylamasında oy kullanacak vatandaşlarımızın T.C. Kimlik Kartı talepleri için nüfus müdürlüklerimiz 27-28 Mayıs’ta açık bulundurulacaktır. İşlemler, randevusuz olarak yapılacaktır” denildi.

T.C. KİMLİK NUMARASI OLAN KİMLİKLER DE GEÇERLİ

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.


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