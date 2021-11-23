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Dolar, euro ve sterlin de yeni rekorlar peş peşe geldi! Dolar 12 lirayı sterlin ise 16 lirayı aştı

23.11.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kuru yeni günde yüzde 5'ten fazla yükselişle 12 seviyesini görerek çıkarak rekor kırarak başladı. Euro/TL ise yüzde 5'ten fazla yükselişle 13,59'un üzerine tırmandı. Öte yandan Sterlin de tüm zamanların rekorunu kırarak 16 liranın üstünde fiyatlandı. İşte döviz kurunda son durum...

Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL kurunun ardından, Türk lirası gelişen ülke para birimleri arasında en fazla değer kaybeden para birimi oldu. Fed Başkanı Jerome Powell’ın göreve yeniden aday gösterilmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomiyle ilgili açıklamaları sonrasında dolar/TL kuru 11.47 liranın üstünü görerek rekor kırdı.

DOLAR, EURO VE STERLINDE YENİ REKOR

Yeni güne 11,42 seviyelerinden başlayan dolar, saat 10.28 itibarıyla 12,0905 lirayı görerek rekor tazeledi.

Euro yüzde 0,19'luk yükseliş ile 12,84 TL oldu. Euro geçtiğimiz gün 12,92 TL'ye iğne atarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

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Euro saat 11.28 itibarıyla 13,63 lira seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Sabah saatlerinde TL karşısında yüzde 0,21 değer kazanan sterlin 15,2515 TL'den alınıp 15,3763 TL'den satılıyordu.

Sterlin saat 11.28 itibarıyla 16.20 lira seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 42 yorum
Türkiye artık daha rağbet görecek, bu Turan taktiği gibi, ekonomide her şey santrac gibidir, doların yükselmesine bakmayın, ekmeği dolarla mı alıyorsunuz, buğday Türkiye'den odun Türkiye'den maya Türkiye'den eeeeee????
Ohh miss Allah arttırsın müstahak size. Yapacak birşey yok ama bu pisliklerin yanında bizde yanıyoruz.
ne olmuş artmışsa, zaten ben hep 10 liralık dolar alıyorum.. ????

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