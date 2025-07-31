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O karar uygulamadan kalkınca fiyatlar yükselişe geçti! Markette 90 liradan satılıyordu, şimdi ise zam var

Yumurta ihracatını biraz olsun durdurabilmek için kilo başına fon uygulaması getirilmişti. Bu fonun kaldırılması ile yumurta fiyatları tekrar yükselişe geçti. Böylece 30'lu koli yumurtanın fiyatı 170 liraya kadar yükseldi. Yumurta Üreticileri Merkez Birliği ise havaların sıcak olması nedeniyle market sahiplerinin yumurtayı muhafaza etmek için daha çok enerji harcadıklarını ifade etti.

O karar uygulamadan kalkınca fiyatlar yükselişe geçti! Markette 90 liradan satılıyordu, şimdi ise zam var
Ezgi Sivritepe

Bazı ülkelerde görülen kuş gribi vakalarının ardından yumurta ihracatında da artış olmuştu. 2025'in ilk 3 ayında dış talebin hızla yükselmesi ile 30'lu koli yumurtanın fiyatı 300 lirayı bulmuştu. Ardından fiyatları dengelemek için şubat ayında yumurta ihracatına kilogramda 50 cent fon getirildi

O karar uygulamadan kalkınca fiyatlar yükselişe geçti! Markette 90 liradan satılıyordu, şimdi ise zam var 1

Piyasa dengelenmeyince fon, kilogram başına önce 1 dolar, ardından 1,5 dolar olarak belirlendi. 1,5 dolar olarak uygulanan Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) kesintisi, mayıs ayıyla birlikte etkisini gösterdi, fiyatlar düşmeye başladı.

O karar uygulamadan kalkınca fiyatlar yükselişe geçti! Markette 90 liradan satılıyordu, şimdi ise zam var 2

FİYATLAR YENİDEN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Haziran'da ise 30'lu yumurta M boy yumurta 90 liraya kadar düştü. Geçtiğimiz hafta, yani 24 Temmuz 2025 tarihinde ise kilogram başına 1,5 dolar olarak uygulanan fonun kalkması kararı alındı ve fiyatlar yeniden yükselmeye başladı. Fon kesintisinin kalkmasıyla daha kazançlı olan ihracat ve bunun yanı sıra turizm bölgeleri ağırlıklı olmak üzere tüketim arttı ve fiyatlar yeniden 30’lu kolide 140-170 lira bandına kadar çıktı.

O karar uygulamadan kalkınca fiyatlar yükselişe geçti! Markette 90 liradan satılıyordu, şimdi ise zam var 3

SICAKLIKLAR FİYATLARI ETKİLİYOR

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) yetkilileri, sıcaklar nedeniyle yumurtanın muhafazasının zorlaştığını, bunun da zincir marketlerin enerji maliyetlerini yukarı çektiğini belirtirken, ambalajda kullanılan karton ve plastik materyallerin fiyat artışının da fiyatları etkilediğini ifade ediyor.
O karar uygulamadan kalkınca fiyatlar yükselişe geçti! Markette 90 liradan satılıyordu, şimdi ise zam var 4

3,35 TL'DEN 3,85-4 TL'YE

Kesintinin kaldırılmasıyla ihracatın daha rekabetçi hâle gelmesi, sektörü hareketlendirdi. ABD ve birçok ülkeye ihracat artınca fiyatlar da yükselişe geçti. Afyon’da duble yumurtanın fiyatı 3,85-4 liraya yükseldi. Geçtiğimiz aylarda fiyat 3-3,50 TL seviyesindeydi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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yumurta Zam market fiyat süpermarket
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