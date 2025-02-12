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O oran seneler içerisinde eriyip gitmiş... Emekliler yatacak ikramiyeyi düşünüyor ancak beklenti düştükçe düşüyor!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
12.02.2025 13:05
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Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kaldı. Bu süreçte emekliler ise kara kara alacakları bayram ikramiyesini düşünür oldu Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Erdursun, yıllar içerisinde emekli bayram ikramiyesinin oranındaki düşüşe dikkat çekti. MYNET'e konuşan Erdursun, ikramiye beklentisini de paylaştı. İşte detaylar...

O oran seneler içerisinde eriyip gitmiş... Emekliler yatacak ikramiyeyi düşünüyor ancak beklenti düştükçe düşüyor!

Emeklilere yönelik bayram ikramiyesi tutarlarının artırılması talebi hükümet kanadında gündem oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" açıklamasında bulundu. Ekonomi kurmayları, yapılacak analizlerin ardından yeni emekli bayram ikramiyesi tutarına dair öneriler sunacak. Ancak, bayram ikramiyelerinin ne kadar artacağı veya artıp artmayacağına Cumhurbaşkanı Erdoğan karar verecek.

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GEÇEN SENE DURUM NEYDİ

Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyeleri, yüzde 50 oranında artırılmıştı. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 3 bin lira bayram ikramiyesi veriliyordu. Ancak bu tutar asgari ücretin sadece yüzde 17.65 oranına denk geliyordu. Yeni bir artış olup olmayacağı ise henüz netleşmiş değil.

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ORAN VEREREK ANLATTI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda oran verdi. 2025 yılı Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi beklentisi ve geçmiş döneme dair konuşan Özdursun, şunları söyledi:

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'YILLAR İÇİNDE DEĞER KAYBETTİ'

"2018'de emeklilere iki bayramda verilmek üzere Bayram İkramiyesi verilmesi yasalaştı. 2018'de 1.603TL olan Asgari Ücretin %62.5'i tutarında 1.000TL Bayram İkramiyesi uygulaması başladı. Bayram İkramiyesi de yıllar içinde değerini kaybetti."

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OLMASI GEREKENİ SÖYLEDİ

2028'de başladığında asgari ücretin yüzde 62.5 oranında belirlenen ikramiye, geçtiğimiz sene asgari ücretin %17.65 oranında olmuştu. Yani 17.002TL'den hesalandığında ikramiye 3.000TL olmuştu. Konuya ilişkin konuşan Erdursun, "Asgari ücret 1.1.2025'de net 22.104 TL oldu. Asgari ücrete göre bu yıl bayram ikramiyesi tutarının 2018 değeri olan %62.5'e göre 13.815 TL olması gerekiyor. İki bayramda emeklilere verilmesi gereken bayram ikramiyesinin 27.630 TL olması gerekiyor." dedi.

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'UMARIM YAPMAZLAR' DİYEREK BEKLENTİSİNİ ANLATTI

Erdursun, sosyal medyasındaki paylaşımının sonunda "Çalışma Bakanı Bayram İkramiyesi konusunda çalışma yapıldığını dile getirdi. Umarım 4.000TL yaptık deyip konuyu kapatmazlar..." dedi. Ancak MYNET'in sorularını cevaplayan Erdursun, bayram ikramiyesinin bu oranda olacağına dair beklentisi olduğunu açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
bayram emekli ikramiye Özgür Erdursun
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