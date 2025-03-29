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O sektörde yoğunluk yüzde 30'lara çıktı! En çok Marmara ve Ege'de talep var, 'Her firma tedbir alıyor'

29.03.2025 13:08
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Ramazan Bayramı alışverişleriyle kargo ve lojistik sektöründe iş hacmi yüzde 30'a varan artış gösterirken, yoğunluk özellikle şehirler arası gönderilerin artmasıyla daha belirgin hale geliyor. Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Önyol, tüketici memnuniyeti için önlem aldıklarını ifade etti.

O sektörde yoğunluk yüzde 30'lara çıktı! En çok Marmara ve Ege'de talep var, 'Her firma tedbir alıyor'

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği (KARİD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Önyol, bayram dönemlerindeki alışveriş kampanyalarıyla kargo sektöründe hareketlilik yaşandığını söyledi. Önyol, genellikle kampanya süreçlerinde sektördeki iş hacminin yaklaşık yüzde 30 artış gösterdiğini belirtti.

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Söz konusu yoğunluğun özellikle şehirler arası gönderilerin artmasıyla daha belirgin hale geldiğine işaret eden Önyol, "Yoğunluğun artmasına rağmen tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için sektör olarak bir dizi önlem alıyoruz. Gönderilerin zamanında ulaştırılması için ek personel ve araç takviyesi yapıyoruz." diye konuştu.

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DİJİTAL ÇÖZÜMLER SUNULUYOR!

Önyol, gönderilerin teslimat sürecini müşterilerin anlık olarak takip edebileceği dijital çözümleri yaygınlaştırdıklarını kaydederek, bu teknolojiler sayesinde teslimat süreçlerinin hem hızlandığını hem de tüketici memnuniyetinin arttığını dile getirdi. Türkiye kargo sektörünün hızlı bir büyüme ivmesine sahip olduğunu vurgulayan Önyol, şu ifadeleri kullandı:

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"Son verilere göre sektörümüzde doğrudan istihdam edilen çalışan sayısı 120 bine yaklaşıyor. Yan hizmet sağlayıcılarımızla birlikte toplam istihdamımız 250 bin kişiyi aşıyor. Bu büyümenin sürdürülebilir olması için çevre dostu lojistik yöntemlerini ve yenilikçi teknolojileri devreye sokuyoruz. Özellikle elektrikli araçlar ve drone gibi yeni nesil taşıma yöntemlerini deniyor ve uyguluyoruz."

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"MARMARA VE EGE'DE YOĞUNLUK FAZLA"

Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Akın Arslan da son bir haftadır özellikle perakende tarafında yoğun sevkiyatlar olduğunu belirterek, "Yurt içinde normal performansın yüzde 30-35 üzerinde bir çıkış olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bütün perakendeciler bayrama yönelik belli bir stok halindeler ve ön stokları tamamlamaya çalışıyorlar" dedi.

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Ana depolara yoğun bir sevkiyat olduğunu dile getiren Arslan, sevkiyatlarda gıda ürünlerinin ön plana çıktığını söyledi. Arslan, ağırlıklı olarak Marmara ve Ege bölgelerinde yoğunluk olduğunu kaydederek, "Türkiye'de genel olarak nüfus ve harcama yoğunluğu olarak da bu bölgeler ön plana çıkıyor. Örneğin Türkiye'de e-ticaretin neredeyse yüzde 65-67'si Marmara Bölgesi'nde gerçekleşiyor. Bu bölgelerdeki yoğunluk diğer bölgelere göre daha fazla." şeklinde konuştu.

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Bayram döneminde tüketimin arttığını buna yönelik firmaların bu dönemdeki yoğunluğa karşı önlemlerini aldığını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Bu süreçte özel tedbirler alıyorlar, vardiya sistemlerini artırıyorlar, personel sayısını ve vardiyalarını ona göre düzenliyorlar. Tatil günleri de ikmal ve tedarik yaptırabiliyorlar. Özellikle yoğun beklenen dönemlerde, hipermarket gruplarında ya da bazı kargo gruplarında hafta sonları, özellikle tatil günleri, pazar günleri pek fazla teslimat tercih edilmez. Ama şu anda o yoğunluğu yönetecek şekilde mutlaka her firma kendi bünyesinde tedbirler alıyor."
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Kurye kargo
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