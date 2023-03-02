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Ödemeler 1,5 milyar liraya ulaştı! Deprem sonrası DASK'a 314 bin ihbar...

02.03.2023 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DASK'a yapılan hasar ihbarı 314 bini aştı, 1,5 milyar lira ödeme yapıldı. En çok ihbar gelen il 61 bin 650 ile Hatay olurken, onu 54 bin 514 ile Malatya, 44 bin 406 ile Kahramanmaraş izledi. 17 ildeki 61 binden fazla dosyaya eksper atanırken, ihbarların yüzde 83'ünü hafif hasarlı konutlar oluşturdu.

Ödemeler 1,5 milyar liraya ulaştı! Deprem sonrası DASK'a 314 bin ihbar...

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na (DASK) yapılan hasar ihbar sayısı 314 bini aşarken, yapılan ödeme 1,5 milyar liraya ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, depremden etkilenen illerdeki poliçe sayısı 1 milyon 143 bin 249 iken, bugüne kadar yapılan hasar ihbarı 314 bin 412'ye ulaştı. Toplam ödenen hasar tazminat tutarı 1,5 milyar liraya ulaşırken, 17 ile eksper atandı. Eksper atanan dosya sayısı ise 61 bin 228 oldu. En çok ihbar gelen il 61 bin 650 ile Hatay olurken, 54 bin 514 ile Malatya, onu 44 bin 406 ile Kahramanmaraş, 36 bin 402 ile Gaziantep, 36 bin 402 ile Adıyaman izledi. Osmaniye'den 20 bin 848, Şanlıurfa'dan 15 bin 993, Elazığ'dan 11 bin 981, Diyarbakır'dan 11 bin 408, Kayseri'den 4 bin 677, Kilis'ten 2 bin 56, Mersin'den 1.577, Niğde'den 822, Mardin'den 431, Batman'dan 430, Sivas'tan 417, Ankara'dan 332, Siirt'ten 209 ve diğer illerden 450 ihbar başvurusu yapıldı. Toplam başvuru sayısı 314 bin 412'ye ulaştı.

EKSPER ATANAN İLLER VE DOSYA SAYILARI

Eksper atanan dosya sayısı Malatya'da 13 bin 353, Adana'da 9 bin 874, Gaziantep'te 8 bin 681, Osmaniye'de 8 bin 472, Kahramanmaraş'ta 6 bin 183, Hatay'da 5 bin 34 oldu. Elazığ'da 2 bin 533, Diyarbakır'da 2 bin 262, Şanlıurfa'da 2 bin 184, Kayseri'de 936, Kilis'te 610, Adıyaman'da 578, Batman'da 195, Siirt'te 121, Mersin'de 99, Ankara'da 61, Niğde'de 52 dosyaya eksper atandı.

AA-20230301-30444537-30444525-HATAYDA_DEPREMDE_YIKILAN_BINALARIN_ENKAZINI_KALDIRMA_CALISMALARI_DEVAM_EDIYOR

YÜZDE 83’Ü HAFİF HASARLI

DASK'a yapılan ihbarların yüzde 7'sini ağır hasarlılar oluştururken, en çok başvurunun geldiği hasar boyutu yüzde 83 ile hafif hasarlı konutlar oluşturdu. Başvuruların yüzde 6'sı orta, yüzde 3'ü ise pert yapılar için yapıldı. Kurumdan yapılan ödemelerin dağılımı incelendiğinde başı pert konutlar çekti. Toplam ödemenin yüzde 85'i (1,28 milyar TL) hasar durumu pert olan daireler için yapıldı. Ödemelerin yüzde 3'ünü (39,9 milyon TL) ağır hasarlılar, yüzde 4'ünü (67,2 milyon TL) hafif hasarlılar, yüzde 8'ini (118 milyon TL) ise orta hasarlılar oluşturdu.

Ayrıca DASK tarihinde bir ilk olarak, ağır ve orta hasarlı binalarda açılmış hasar dosyaları için sigortalıların DASK'tan avans ödeme talebinde bulunabildiği belirtildi. Bu kapsamda yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalar için sigorta bedelinin yüzde 20'si, orta hasarlı binalar için ise sigorta bedelinin yüzde 10'u sigortalılara avans olarak ödenecek.


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