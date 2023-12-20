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Ödemeler yılbaşından önce yapılacak! Milyonlarca çalışan emekli için 5 bin TL ikramiyede tarih belli oldu

20.12.2023 15:59 | Son Güncelleme:
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Emekli ikramiyesi 2023'ün son günleri yaklaşırken en çok merak edilen konular arasında. Çalışan emekliler için geçerli olacak 5 bin TL ikramiye tutarının ne zaman yatacağı belli oldu. Talimatlar bakanlıklara iletilirken milyonlarca çalışan emeklinin aklındaki soru yanıtını bulmuş oldu. İşte '5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman ödenecek?' sorusunun cevabı...

Ödemeler yılbaşından önce yapılacak! Milyonlarca çalışan emekli için 5 bin TL ikramiyede tarih belli oldu

TBMM Genel Kurulunda devam eden bütçe maratonunun ardından Mecliste ilk olarak 5 bin TL emekli ikramiyesini içeren torba yasa için harekete geçilecek. Yaklaşık 5 milyon çalışan emeklinin ikramiyesini alacağı tarih de belli oldu.

5 BİN TL İKRAMİYE İÇİN GÖZLER 27 ARALIK'TA

HaberTürk'ün aktardığına göre; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden torba yasada yer alan çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme önümüzdeki çarşamba günü yasalaştırılacak.

Başlıksız-8

AK Parti Grup Başkanlığı yılbaşına ikramiyelerin yetiştirilmesi için bütçeden hemen sonra torba yasanın kalan maddelerini gündeme alacak. Önümüzdeki hafta çarşamba gecesi bütün maddelerin Genel Kuruldan geçirilmesi planlanıyor.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Bankalara gerekli talimatlar iletildi ve hazırlıklar yapıldı. 28-29 Aralık tarihlerinde 5 milyona yakın çalışan emekli, 5 bin TL’lik ikramiyelerini almış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
emekli ikramiyesi
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