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Ödemiş’te erken çiçek açan eriği soğuklar vurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.04.2021 09:38 | Son Güncelleme

İzmir’in Ödemiş ilçesindeki erik üreticileri, kar ve dondan dolayı çiçeklenen ağaçların zarar gördüğünü, bu yıl rekoltenin düşük olabileceğini belirtti.

Ödemiş’te erken çiçek açan eriği soğuklar vurdu

İzmir ve bölgesinde son günlerde etkili olan soğuk hava tarım ürünlerine zarar verdi. Elyaf örtülmeyen patates bitkisinin zarar görmesinin ardından Ödemiş’teki erik üreticileri de, çiçeklenen erik ağaçlarının soğuktan etkilendiğini söyledi. Üreticiler, "Don olayı, erik ağaçlarında yüzde 70 civarında zarara yol açtı. Erken çiçek açan erik türlerinde rekolte düşüklüğü yaşanır fakat bazı erik türleri don olayından hiç etkilenmediler" diye aktardı.

"GEÇ ÇİÇEK AÇAN ERİK AĞAÇLARI KAR VE DONDAN KURTULDU"

Kaymakçı Mahallesi’nde erik üreticiliği yapan Erol Yaşayan da "Mart sonunda yağan kar yağışı ve don olayından erik ağaçlarımız yüzde 70 civarında etkilendi. Belki bizar rekolte düşük olabilir; ama bunun fiyatlara yansımasını bekliyoruz" dedi.

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Erik üreticisi Yusuf Şahan da, "25 Mart’taki kar yağışı ve aynı gece meydana gelen don olayından dolayı, erik ağaçlarımız olumsuz etkilendi. Bazı erik türlerinde çiçekler dökülürken, bazıları etkilenmedi. Geç çiçek açan erik ağaçları kar ve dondan kurtuldu. Dileriz kayıplarımızı telafi ederiz" şeklinde konuştu.

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(İHA)

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