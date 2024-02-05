FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. OECD, küresel ekonomik büyüme öngörüsünü açıkladı: Türkiye'nin büyüme tahmini aynı kaldı

OECD, küresel ekonomik büyüme öngörüsünü açıkladı: Türkiye'nin büyüme tahmini aynı kaldı

05.02.2024 14:03 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, 2023'te yüzde 3,1 olan küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,9'a gerileyeceğini ve 2025'te yeniden yüzde 3'e yükseleceğini öngördü. Kurum, Türkiye'nin 2024 yılı ekonomisine yönelik yüzde 2,9 olan büyüme beklentisinde ise değişikliğe gitmedi.

OECD, küresel ekonomik büyüme öngörüsünü açıkladı: Türkiye'nin büyüme tahmini aynı kaldı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), "Büyüme için Temelleri Güçlendirmek" temasıyla hazırladığı Ekonomik Görünüm Ara Dönem Raporu'nu açıkladı. Buna göre, küresel ekonomik büyüme 2023'te direnç gösterdi ve enflasyon beklenenden daha hızlı geriledi.

Küresel ekonomi, geçen yıl yüzde 3,1 büyüdü. Büyüme, dördüncü çeyrek de dahil olmak üzere yıl boyunca özellikle ABD'de güçlü kalırken, diğer birçok gelişmiş ülkede enerji krizinin de etkilerini yansıtan şekilde daha zayıf oldu. Ekonomik büyüme geçen yıl G20 ülkelerinde yüzde 3,3, ABD'de yüzde 2,5 olarak gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde büyüme yüzde 0,5 olurken Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da yüzde 0,1 daralma görüldü. Ekonomik büyüme İngiltere'de 2023'te yüzde 0,3, Fransa'da yüzde 0,9, Çin'de yüzde 5,2, Hindistan'da yüzde 6,7 ve Türkiye'de yüzde 4,1 oldu. Brezilya ekonomisi yüzde 3,1, Japonya ekonomisi yüzde 1,9 ve Rusya ekonomisi yüzde 3,1 büyüme gösterdi, Suudi Arabistan ekonomisi geçen yıl yüzde 0,9 daraldı.

rtnng

ILIMLI BÜYÜME SÜRECEK

Küresel ekonomideki büyümenin bu yıl ise yüzde 2,9 olacağı, 2025'te finansal koşulların da iyileşmesiyle yüzde 3'e yükseleceği öngörülüyor. Söz konusu büyüme öngörüleri OECD'nin geçen kasımda yayımladığı Ekonomik Görünüm raporuyla karşılaştırıldığında, bu yıl için küresel ekonomik büyüme tahmininin yüzde 2,7'den yüzde 2,9'a yükseltildiği anlamına geliyor. OECD'nin 2025'e yönelik küresel ekonomik büyüme beklentisi değişmedi.

ABD'de ekonomik büyümenin, hane halkı harcamaları ve güçlü işgücü piyasası koşulları tarafından desteklenmeye devam edeceği ancak bu yıl yüzde 2,1'e ve 2025'te yüzde 1,7'ye düşeceği tahmin ediliyor. Avro Bölgesi'nde ekonomik büyüme tahmini bu yıl için 0,3 aşağı yönlü revize edilip 2025 için değiştirilmezken, sırasıyla yüzde 0,6 ve yüzde 1,3 düzeyinde öngörüldü. Çin ekonomisinin düşük talep, yüksek borç ve zayıf emlak piyasasının etkisiyle bu yıl yüzde 4,7 ve 2025'te yüzde 4,2'ye gerilemesi bekleniyor.

iStock-666132290

TÜRKİYE'NİN 2024 BÜYÜME BEKLENTİSİNİ DEĞİŞTİRMEDİ

Türkiye ekonomisinde ise büyümenin bu yıl yüzde 2,9 olması beklenirken, 2025'te yüzde 3,1 olacağı öngörülüyor. OECD, kasımdaki tahminlerine göre, Türkiye ekonomisinde bu yıl için büyüme öngörüsünü değiştirmedi, 2025 için yüzde 0,1 düşürerek yüzde 3,1'e revize etti.

"ENFLASYONİST SÜRECİN 2025'TE BİTECEĞİNDEN EMİN OLMAK İÇİN ERKEN"

Enerji ve gıda fiyatlarındaki gerileme ve sıkı para politikasına bağlı olarak enflasyon, geçen yıl birçok ülkede düşüş gösterdi.

Öte yandan rapora göre, çekirdek enflasyonun çoğu ülkede hala hedefin üzerinde seyretmesi ve işgücü maliyetlerindeki artışın orta vadeli enflasyon hedefleriyle uyumlu olan seviyeden yüksek olması nedeniyle, 2021'de başlayan enflasyonist sürecin 2025'te sona ereceğinden emin olmak için henüz erken.

Orta Doğu başta olmak üzere jeopolitik gerilimlerin enflasyonda yukarı yönlü baskı oluşturma riski bulunurken, bölgede çatışmanın genişlemesi veya tırmanması deniz taşımacılığını beklenenden daha kapsamlı şekilde kesintiye uğratabilir ve arz darboğazları yoğunlaşabilir. Orta Doğu'dan Asya, Avrupa ve Amerika'ya petrol ve gaz tedarikinde kilit rotalardaki trafiğin kesintiye uğraması halinde enerji fiyatlarında artış görülebilir. Bu durum, küresel ekonomik büyümeye zarar vererek doğrudan enflasyon baskılarını artırabilir.Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TL mevduat faizi ve kredi faiz oranları için açıklama geldi! TL mevduat faizi ve kredi faiz oranları için açıklama geldi!
Günlüğü 2 bin liraya usta bulamayan kadın müteahhit çözümü kendinde buldu!Günlüğü 2 bin liraya usta bulamayan kadın müteahhit çözümü kendinde buldu!
Teknolojik ürün ihracatı 100 milyar dolara yaklaştıTeknolojik ürün ihracatı 100 milyar dolara yaklaştı
Anahtar Kelimeler:
OECD
En Çok Okunan Haberler
Günlüğü 2 bin liraya usta bulamayan kadın müteahhit çözümü kendinde buldu!

Günlüğü 2 bin liraya usta bulamayan kadın müteahhit çözümü kendinde buldu!

TL mevduat faizi ve kredi faiz oranları için açıklama geldi!

TL mevduat faizi ve kredi faiz oranları için açıklama geldi!

Emekliye bayram ikramiyesi sürprizi: İki formül gündemde

Emekliye bayram ikramiyesi sürprizi: İki formül gündemde

Ocak ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı

Ocak ayı enflasyon verisi TÜİK tarafından açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

Büyük Columbia indirimi devam ediyor! Bot, polar, mont...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

Columbia, Merrell, Adidas, Puma... Outdoor ve spor giyimin en sevilen markaları indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.