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Öğrencilere 1.611 TL yardım yapılacak! Bakanlık harekete geçti! Başvurular e-Devlet üzerinden

20.10.2022 12:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinde bulunuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, SED ödemesi kapsamında ekim ayında toplam 349 milyon 452 bin TL ödendiğini belirtti. Başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. İşte detaylar...

Öğrencilere 1.611 TL yardım yapılacak! Bakanlık harekete geçti! Başvurular e-Devlet üzerinden

Öğrencilerin eğitim giderlerinin karşılanması için 1.611 TL yardım sağlanıyor. İhtiyaç sahiplerine sağlanan aylık ödemeler 15 Ocak 2023 tarihine kadar sürecek. e-Devlet üzerinden başvurusu yapılan yardım ödemeleri PTT üzerinden sağlanıyor.

ÖĞRENCİLERE DESTEK ÖDEMESİ

Maddi zorluk çeken ailelere 1.611 TL ödeme gerçekleştiriliyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversitede çocuğu bulunan veliler başvuru yapabiliyor. Paralar yatmaya başladı Ödemelerin yatıp yatmadığı, hesaplara bakılarak kontrol ediliyor.

Öğrencilere 1.611 TL yardım yapılacak! Bakanlık harekete geçti! Başvurular e-Devlet üzerinden

DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Destek ödemesi başvurusu e-Devlet üzerinden yapılacak. e-Devlet sistemine T.C. Kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılmasının ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na yönlendirecek sayfaya erişim yapılması gerekli. Sonrasında 'sosyal ve ekonomik destek hizmeti ön başvurusu' kısmına tıklanılmalı. Sağ üstte yer alan 'yeni başvuru' kısmında çıkan form doldurumalı ve onaylanmalı.

ÖDEMELER PTT'DEN ALINACAK

İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilen bu ödemelerin başvurusu onaylandıktan sonra miktar PTT üzerinden alınacak.

Öğrencilere 1.611 TL yardım yapılacak! Bakanlık harekete geçti! Başvurular e-Devlet üzerinden

SED YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanabilmek için koşullar;

-Haklarında bakım tedbiri kararı verilerek sosyal hizmet kuruluşlarında bakılan ve desteklendikleri takdirde ailesi veya yakınları yanına verilebilecek çocuklar.

-Ekonomik yoksunluk nedeniyle, desteklenmedikleri takdirde korunmaya muhtaç duruma düşecek olanlardan haklarında bakım tedbiri kararı alınmaksızın sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlandırılarak ailesi veya yakınları tarafından bakılabilecek çocuklar.

-Bakım tedbir kararlı iken yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle, sosyal hizmet kuruluşlarından veya koruyucu aile yanından ayrılanlardan iş ve meslek edinme kursuna veya eğitimlerine devam eden veya bir iş ve meslek sahibi olamayıp desteklenmedikleri takdirde muhtaç duruma düşecek olan gençler.

-Olağanüstü bir felaket, tabii afet, hastalık veya kaza geçirerek belirli bir süre kendisinin ve geçindirmekle yükümlü bulunduğu aile fertlerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olanlar ile hayati tehlike arz eden ve ameliyat gerektiren durumlarla karşılaşan veya vefat eden kişilerin çocukları.

Talepler, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında değerlendirilmekte ve inceleme sonucu uygun görülenler desteklenmektedir.

"349 MİLYON 452 BİN TL TUTARINDA SED ÖDEMESİ YAPTIK"

"İhtiyaç sahibi ailelerimize çocukları için ekim ayında toplam 349 milyon 452 bin lira tutarında SED ödemesi yaptık." ifadelerini kullanan Bakan Yanık, "Çocuklarımızın sosyal açıdan gelişimlerine de önem veriyoruz. SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleyerek onların sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz." dedi.

SED hizmetinden yaklaşık 150 bin çocuğun yararlandığı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Derya Yanık Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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