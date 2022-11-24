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İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü için Atatürk'ün sözleri! Öğretmenler Günü mesajları ve Atatürk sözleri!

24.11.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları ve sözleri, bu anlamlı günün gelmesi ile beraber yoğun ilgi görüyor. Atatürk’ün öğretmenler ile ilgili söylediği sözler araştırılıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928’de Başöğretmen olması sebebiyle kutlanan anlamlı gün, okullarda da sevinçle karşılandı. Öğrencilerin hazırladığı etkinlikler kapsamında tiyatro gösterileri ve şiir okuma yarışmaları düzenlendi. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler için söylediği en güzel ve en anlamlı sözleri s

İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü için Atatürk'ün sözleri! Öğretmenler Günü mesajları ve Atatürk sözleri!

Öğretmenler Günü ile ilgili Atatürk’ün sözleri araştırılıyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü bugün büyük bir coşkuyla karşılandı. Her sene 24 Kasım’a denk gelen Öğretmenler Günü, okullardaki etkinlikler ile başlamış oldu. Türkiye’de bu anlamlı gün ilk defa 1981 yılında kutlanmaya başlanmıştı. Atatürk’ün Başöğretmen olmasından sonra ilan edilen bugün de, öğretmenler ve adaylarına özel paylaşımlarda bulunuluyor. İşte Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenler hakkında söylediği sözler

24 Kasım Öğretmenler Günü Atatürk sözleri

"Unutmayınız ki cumhurbaşkanı bile sınıfta öğretmenden sonra gelir."
"Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır."
"Cumhuriyet sizden "fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesiller ister."
"En mesut olanlar, hizmetlerinin bütün nesillerce meçhul kalmasını tercih edecek karakterde bulunanlardır."
"Memleket evlâdı, her öğrenim aşamasında ekonomik hayatta verimli, etkili ve başarılı olacak surette donatılmalıdır."
"Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır."
"Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…"
"Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır."

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

“Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en fedakar ve saygıdeğer unsurlarıdır. Bize katmış olduğunuz değerler için sizlere teşekkür ederiz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”
“İyi dileklerimizi ve sonsuz saygılarımızı kabul edin. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”

öğretmenler-günü

“Eğitim ve öğretim hayatında gösterdiğiniz emekler için sizlere teşekkür ederiz. Açtığınız yolda yürümek bizler için en büyük şanstır. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”

öğretmenler-günü-kutlama-sözleri

“Sevgili öğretmenim, sizin sayenizde korkmamayı ve pes etmemeyi öğrendim. Bana kattığınız sonsuz değer için teşekkür ederim. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”
“Geleceğimiz için yapmış olduğunuz tüm fedakarlıklar için teşekkür ederiz. Sizlere sonsuz saygı ve sevgilerimizi iletiyoruz. Öğretmenler Gününüz kutlu olsun.”
“Öğretmenler Gününüz kutlu olsun. Bize kattığınız onca değer için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz.”

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