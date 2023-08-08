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OKUL SERVİS ÜCRETİ 2023: İstanbul’da okul servis ücreti ne kadar oldu, zam mı geldi? Gözler UKOME toplantısında

08.08.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okul servis ücreti ile ilgili araştırmalar bugün gerçekleştirilecek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı nedeniyle merak konusu oldu. UKOME toplantısı saat 11.00'de yapılacak. Toplantının ana gündem maddeleri toplu ulaşım, taksi indi bindi ücreti ve okul servis ücretleri olacak. Birçok kişi internette "2023 İstanbul’da okul servis ücretine zam mı geldi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, İstanbul’da okul servis ücreti ne kadar, kaç TL?

OKUL SERVİS ÜCRETİ 2023: İstanbul’da okul servis ücreti ne kadar oldu, zam mı geldi? Gözler UKOME toplantısında

İstanbul’da servis ücretlerine zam yapılıp yapılmayacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Akaryakıt zamlarının ardından birçok ilde toplu ulaşıma peş peşe zam yapıldı. Birçok kişi UKOME toplantısı nedeniyle "2023 servis ücretlerine zam mı geldi?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, taksi indi bindi parası ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİNE ZAM MI GELDİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

UKOME toplantısında gündem, yapılacak zamlar olacak.

İstanbul okul servis ücretlerinin UKOME toplantısının ardından açıklanması bekleniyor.

İSTANBUL SERVİS ÜCRETLERİ 2023

0-1 km Aylık Ücret 792,00 – Yıllık Ücret 3.485,00

1-3 km Aylık Ücret 870,00 – Yıllık Ücret 3.828,00

3-5 km Aylık Ücret 940,00 – Yıllık Ücret 4.136,00

5-7 km Aylık Ücret 980,00 – Yıllık Ücret 4.312,00

7-9 km Aylık Ücret 1.033,00 – Yıllık Ücret 4.545,00

9-11 km Aylık Ücret 1.196,00 – Yıllık Ücret 5.262,00

11-13 km Aylık Ücret 1.377,00 – Yıllık Ücret 6.059,00

13-15 km Aylık Ücret 1.447,00 – Yıllık Ücret 6.367,00

15-17 km Aylık Ücret 1.561,00 – Yıllık Ücret 6.868,00

17-19 km Aylık Ücret 1.651,00 – Yıllık Ücret 7.264,00

19-21 km Aylık Ücret 1.757,00 – Yıllık Ücret 7.731,00

21-23 km Aylık Ücret 1.830,00 – Yıllık Ücret 8.052,00

23-25 km Aylık Ücret 1.901,00 – Yıllık Ücret 8.364,00

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