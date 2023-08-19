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Okullar daha açılmadı ama zam çok fena geldi! Kırtasiye masrafları yüzde 100’den fazla arttı, detaylar şaşkına çevirdi…

19.08.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Okulların açılmasına az bir süre kala milyonlarca veli artan masrafları nasıl karşılayacağını düşünmeye başladı. Geçen sene ile kıyaslandığında bu yıl sadece kırtasiye fiyatlarında yaşanan artış bile yüzde 105’i buldu. Geçen yıl kırtasiye masraflarına yapılan ortalama 3 bin 296 liralık bir harcamanın bu yıl 6 bin 755 TL’ye kadar yükseldiği belirtiliyor. İşte okullar açılınca velileri bekleyen o masrafların detayları…

Okullar daha açılmadı ama zam çok fena geldi! Kırtasiye masrafları yüzde 100’den fazla arttı, detaylar şaşkına çevirdi…

2023-2024 eğitim ve öğretim dönemi için geri sayım başladı. Öğrenciler okulların açılacağı zamanı beklerken, veliler de yeni bir zam dalgasına yakalandı. Okul kıyafeti, kırtasiye, yol, kantin gibi masraflar katlanarak arttı. CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, bir öğrencinin okul masraflarını geçen yıl ile kıyasladı.

Sözcü’nün haberine göre; Bu kapsamda geçen yıl 3.296 TL'ye mal olan okul masraflarının, bu yıl yüzde 105'lik artış ile 6.755 TL'ye kadar yükseldiği ortaya çıktı. “Veliler, dudak uçuklatan masrafları düşünüyor” ifadelerini kullanan Karakoz, “Defter, kalem, çanta, ayakkabı, servis ve kantin masrafına kadar birçok ürün ve hizmette çok yüksek artışlar oldu. Veliler, kırtasiye, zincir marketler ya da toptancılarda hesaplı bir ürün bulamıyor. Etiketler sürekli değişiyor, ürünler zamlanıyor” dedi.

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‘ÜCRETSİZ OLMALI'

“Artık bu ülkede çocuk okutmak bile lüks oldu” diyen Karakoz, bir öğrencinin ortalama kıyafet giderinin en az 3 bin TL olduğunu belirtti. Karakoz, kırtasiye malzemeleri için 1.400 TL, yemek giderleri için 1.120 TL, servis ve ulaşım giderleri için de 1.306 lira harcama yapılması gerektiğini vurguladı. Karaköz, “Velilerimizin kıyafet, kırtasiye, ulaşım ve yemek giderini karşılayacak gücü ve parası kalmadı. AKP iktidarı öğrenciyi yalın ayak, velilerin de ceplerini boş bıraktı. Tüm okul ihtiyaçları üzerindeki KDV oranları düşürülmeli. Ya da öğrencilere okul ihtiyaçları ücretsiz dağıtılmalı” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
CHP Zam okul kırtasiye

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