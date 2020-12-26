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Ombudsman, emekliye 15 yıl öncesinden prim borcu çıkaran SGK’yı haksız buldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.12.2020 10:30 | Son Güncelleme

Başkentte, SGK'nın kendisine 15 yıl öncesinden prim borcu çıkarması üzerine ombudsmana başvuran emekliye sevindirici haber geldi.

Ombudsman, emekliye 15 yıl öncesinden prim borcu çıkaran SGK’yı haksız buldu

Ankara’da ombudsmana (Kamu Denetçiliği Kurumu) başvuran bir vatandaş kendisine 15 yıl öncesinden bin 800 lira borç çıkaran Sosyal Sigortalar Kurumu’nun faiziyle kendisinden 19 bin lira istediğini ifade etti. Başvurucu mal varlığına e-haciz konulduğunu, duruma itiraz ettiğinde ise emekli hesabı üzerinde blokenin kaldırılarak maaşından kesinti yapıldığını dile getirdi. Kendisinden ödemeyi yaptığına dair dekont isteyen SGK’ya, dekontları bunca yıl saklamadığını, bankaların ise 10 yılın ardından dekontları saklamadığı için kopyasını temin edemediğini söylediğini belirtti. Vatandaş daha önce ödediği borcundan dolayı yapılan kesintilerin iadesini ve aylığı üzerindeki kesintiye son verilmesi için Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurdu.

Vatandaşın başvurusu üzerine SGK’dan konuyla ilgili bilgi isteyen KDK’ya gelen cevabi yazıda borcun ödendiğine ilişkin kanıt olmadığı ve cebri icra kesintisine 15 gün içinde itiraz etmediği için kararın kesinleştiğini söyledi.

KDK: BORÇ ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞTIR

KDK’nın yaptığı inceleme ve araştırmalarla mevzuat taramasının ardından verilen tavsiye kararında başvuruya konu borcun ödediğini ispat yükü her ne kadar borcu ödediğini iddia eden başvurana ait olsa da söz konusu prim borcunun zaman aşımına uğradığının altı çizildi. Borç halinin ilgili idare tarafından gözetilmesi gerektiği, aksi yönde işlem tesis edilerek ödeme emri gönderilerek kesintiye başlanılmasının hakkaniyetle bağdaşmayacağı kararda ifade edildi. Hukuka aykırı işlem yapan SGK’ya başvuranın emekli aylığından yaptığı cebri icra işleminin geri alınması yönünde tavsiye kararı verildi.

(İHA)

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