FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. On binlerce arabayı bekletip büyük vurgun yapıyorlardı! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor 'al-sat' devri bitti

On binlerce arabayı bekletip büyük vurgun yapıyorlardı! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor 'al-sat' devri bitti

09.08.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kanun düzenlemesi için geri sayım başladı. İnternet üzerinden araç satışına aracılık yapan internet siteleri hakkında soruşturma başlatılmasının ardından bir sürpriz daha geldi. Araba fiyatlarındaki fahiş fiyat artışının önüne geçebilmek amacıyla sıfır otomobil alımına sınır getirileceği iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

On binlerce arabayı bekletip büyük vurgun yapıyorlardı! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor 'al-sat' devri bitti

Araba fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Yetkili servislerden sıfır kilometre araçları satın alan, galeriler otomobilleri bekletip fahiş fiyatlara satıyorlardı. Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yeni kanun hazırlığıyla birlikte çok konuşulacak 5 bin km sınırı geliyor. Eğer yasa çıkarsa alınan sıfır km otomobil 6 ay boyunca satılamayacak.

Otomobilde yeni sorun! Artık daha da zorlaştı: Kredi ve faizler…Otomobilde yeni sorun! Artık daha da zorlaştı: Kredi ve faizler…

SON DAKİKA: SIFIR OTOMOBİLLERDE 'AL - SAT' DEVRİ BİTTİ! CEZASI VAR

Gazete Pencere'den Emre Özpeynirci'nin haberine göre sıfır otomobil satışına kısıtlama geliyor. Eğer kanun geçerse, aldığınız sıfır otomobili altı ay boyunca satamayacaksınız. 6 ay ve 5 bin km kısıtlamasına uymayanlara ciddi yaptırımlar olacak.

Araba fiyatları düşecek mi? 'Uzak ihtimal' diyerek açıkladı: ÖTV kararı...Araba fiyatları düşecek mi? 'Uzak ihtimal' diyerek açıkladı: ÖTV kararı...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, araç satışlarıyla ilgili araştırmanın devam ettiğini fahiş fiyatlarının önüne geçecek düzenlemelerin yakın zamanda gündeme geleceğini belirtmişti.

iStock-1385496961

MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR! 5 BİN KM SINIRI GELECEK

Sıfır kilometre araçları aldıktan sonra bekletip aldıkları paranın çok üstünde satan firma ve kişiler bundan sonra 6 ay beklemek zorunda kalacak. Bu yapılacak düzenlemeyle birlikte fahiş fiyat artışının ve vurgunculuğun önüne geçilecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! Patronun bordro oyunu Yargıtay'a takıldıMilyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal karar! Patronun bordro oyunu Yargıtay'a takıldı
Araç sahipleri dikkat! Yeni fiyatlar belli olduAraç sahipleri dikkat! Yeni fiyatlar belli oldu
En fazla döviz alan iller belli oldu! En fazla döviz alan iller belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
sahibinden son dakika haberi ikinci el otomobil sıfır otomobil fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 173 yorum
şu avrupada çürümeye terkedilen (ama Türkiye de 400-500 bine satılan) araçlarıda devlet olarak alıp uygun fiyata türkiye pazarına kazandırılsa daha iyi olacak çünkü şuan en küçük galeride 10 araba var antalya alanya da galeriler araba çakılı bazıları araç sıpmıyor otoparklara dolduruyor vatandaş alamıyor bunlar halen fiyat arttırıyor doymadı gözleri karınları
onu yapmak istese galerici abilerimiz ağlıyor. 6 ay 5 bin km de çözüm değil. daha net çözümler olmalı adam satışta vekalet verir alım satım işimi çözer.
bence iyi bir yol değil üstad bulgaristan Romanya gibi ülkeler avrupa birliğine girer girmez almanyanin ve avrupanin bütün çöp arabalarini ulkelerine doldurdular 3 kuruş para kazaniyorlar kazandiklarinida araba gitsin diye harciyorlar almanlar üstüne size araba satamadik ozaman yedek parca satalim dediler. başardılar. ÖTV kaldirilsin kardeşim herkez kendi cebine göre sıfır araba alsin arabaya harcayacağı parayla da çoluk çocuğuna para harcayip gezsin tozsun.
2. El bir araba, bir ay içinde defalarca el değiştiriyorsa, ve herkes üzerine koyup satıyorsa. Bu arabanın ucuz olma şansı sizce kaçtır.
Türkiye zaten araba çöplüğü oldu 20 yaş sınırı getirilmeli arabalara Avrupa'dan hurda alacağına 2. el yaşını sınırlasın bu sayede ülkeye sıfır araba girişi olur şu togg ekonomi ve ucuz segment araba çıkarsın dışardan gelecek arabalarla rekabet etsin herkes yerli malı alsın kaynakları içeride tutalım her sınıf araç çıkarsın togg kamyon tır minibüs iş araçları a dan Z ye her araç olsun hiçbir şey hayal değil bu ülke herşeyini kendi uretirse dışa bağımlılığı azalır şu son2 senede gördük ki ne kadar kur ve dışa bağımlı olursan o kadar kötü
@aykut_cemrek_1990 devletin işi araba alıp satmak mı? Soğan patates fiyatlarına müdahale etmek mi? ya da en üst düzey bürokratların çıkıp sebze meyve fiyatları hakkında açıklama yapması mı devletin işi? yahu bu kadar küçük düşünmeyin, yazık günah geleceğimize. Bütün bu işler için devletin kurumları var buraları sömürmek yerine liyakati ile çalışmaya sevkedilse ortada çözülmesi gereken çok az sorun kalacak zaten. Sizi oyalamalarına gerçeği görmenizi engellemelerine izin vermeyin.
büyük filo ve kiralama şirketleri leasing le %25 ucuza araç alıyor hemde2000/3000/ âdet sadece garentada 23000 araç var vavscarsta 2500 araç var bunlar piyasayı ellerinde tutuyor istedikleri gibi at oynatıyor ama siz bunu düşünmüyorsunuz
bu işi kökten çözelim / aynı isim 5 senede bir araç alım satım değişim yapabilsin noter şahısın geçmişine bakılsın al sat ticari iş yapıyorsa anında cezalandırlsın he kişi akıllık edip aile fertlerini bu durum da kullanırsa nasıl sa 1 er hak çok fazla biley yapamaz kesin çözüm bu !!!
6 ay çözmez

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Ev sahibi ve kiracı olan herkesi ilgilendiriyor!

Ev sahibi ve kiracı olan herkesi ilgilendiriyor!

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Varlık barışı için yeni adım

Varlık barışı için yeni adım

Kredi borcu olan emekliler dikkat! Maaşınız bloke olabilir… Mahkeme ‘serbest irade’ diyerek bankaları haklı buldu

Kredi borcu olan emekliler dikkat! Maaşınız bloke olabilir… Mahkeme ‘serbest irade’ diyerek bankaları haklı buldu

Oto ve konuta fahiş fiyat kıskacı: Bu 7 maddeye dikkat!

Oto ve konuta fahiş fiyat kıskacı: Bu 7 maddeye dikkat!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Üstsüz dansı pahalıya patladı! İç çamaşırına bahşiş...

Üstsüz dansı pahalıya patladı! İç çamaşırına bahşiş...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

80 yıllık gizli evraklardan prezervatif kutularına!

80 yıllık gizli evraklardan prezervatif kutularına!

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Sahiplendiği köpek yavrusunu yedi! Utanmayıp fazlasını istedi

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.