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Araba fiyatları düşecek mi? 'Uzak ihtimal' diyerek açıkladı: ÖTV kararı...

08.08.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el otomobil piyasasında ÖTV düzenlemesi sonrası durgunluk yaşanıyor. ÖTV'deki düzenleme yetkisinin Cumhurbaşkanına geçirilmesi, otomobil piyasasında nasıl etki yapacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konu ile ilgili Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel'den kritik açıklama geldi. İşte otomobil fiyatlarıyla ilgili son dakika açıklaması...

Araba fiyatları düşecek mi? 'Uzak ihtimal' diyerek açıkladı: ÖTV kararı...

ÖTV'de düzenleme yetkisinin Cumhurbaşkanına geçirilmesi ikinci el otomobil piyasasında durgunluk yarattı. Araç fiyatlarındaki yükseliş sonrası ÖTV düzenlemesi bekleyen milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni düzenleme geldi. Yeni ÖTV düzenlemesine göre, Cumhurbaşkanı, motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek ve sıfıra indirebilecek. Bununla beraber düzenleme sonrası araba fiyatlarında bir düşüş olup olmayacağı da vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki otomobil satışında ÖTV indirimi gelecek mi? Araba fiyatları düşecek mi? İşte otomobil piyasası ile ilgili yeni gelişmelerin ayrıntıları...

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'ÖTV İNDİRİMİNİN YAPILMASI UZAK İHTİMAL'

Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, “Hem vergi geliri kaybına yol açacak hem de ithal araç talebini arttırarak cari denge ve kur üzerinde olumsuz etki yapacak bir ÖTV indiriminin yapılması uzak ihtimal olarak gözüküyor” diye konuştu.

“2022 yılı Temmuz ayı itibari ile son yılların en yüksek seviyesi olan yüzde 79,60’a ulaşan enflasyon ve döviz piyasasındaki gelişmeler kişileri varlıklarını korumak telaşı ile yeni yöntemler bulmaya yöneltti” diyen Beykent Üniversitesi’nden Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, “Bu yöntemlerden bazıları gayrimenkul ve arazi satın alımı yapmak ya da “0” km otomobil alıp fiyatının yükselmesi sonrası 2. elde satmak şeklinde gerçekleşmekte” dedi.

Son günlerde yaşanan otomobil piyasasında satışların durgunluğu ve ÖTV indirimi beklentisi hakkında konuşan Öngel, “Fakat diğer yandan TUİK rakamları Ocak-Haziran 2022 yılında pazarın yüzde 35’e yakın yukarı yönlü bir değişim ile haberlerden farklı bir tablo olduğunu göstermekte. İkinci el piyasasında da rakamlar benzer şekilde. Söz konusu rakamlar ve içerisinde bulunduğumuz ekonomik konjonktür göz önüne alındığında hem vergi geliri kaybına yol açacak hem de ithal araç talebini arttırarak cari denge ve kur üzerinde olumsuz etki oluşturacak bir ÖTV indiriminin yapılması uzak ihtimal olarak gözükmekte. Enflasyonist etkilerde göz önüne alındığında bu şekilde harcama arttırıcı bir politika için konjonktür uygun gözükmemekte” ifadelerini kullandı.

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“ALTININ SON 1 YILDAKİ GETİRİSİ YÜZDE 100”

Tasarrufların nasıl değerlendirilebileceği hakkında yorumda bulunan Öngel, “Özellikle enflasyonist baskılar ve resesyon endişelerinin ön planda olduğu bugünlerde BIST tarafındaki ralli merak uyandırmış durumda. Fakat gerek son dönemdeki yükseliş gerekse de resesyon beklentileri orta vadede borsa için bir miktar yatay seyri beraberinde getirecek gibi duruyor. Uzun zaman Türk yatırımcıların da büyük ilgisini çeken fakat 2022’de büyük hayal kırıklığı olan kripto para piyasasında ise bir miktar toparlanma sinyalleri mevcut. Yine de kripto para piyasası içerisinde büyük riskler barındırdığından portföy içerisinde ki payın yüzde 5-10 seviyesini geçmemesi önemli olacaktır. Mevcut koşullarda en iyi yatırım aracı yine güvenli liman olan altın ve gümüş olacak gibi gözükmekte. Altının son 1 yıldaki getirisi TL bazında yüzde yüzden fazla olmuş durumda (9 Ağustos 2021’de 484 TL) ve bugüne 1024 TL seviyelerinden başlayan gram altın için dünya ekonomisindeki resesyon ihtimalinin güçlenmesi ile birlikte daha parlak günler uzak olmayacaktır” dedi. (İHA)

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otomobil fiyatları
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