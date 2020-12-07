Ons altın için 2000 bin dolar tahmini... Altın fiyatları ne olacak? İşte altın grafiği ve uzmanlardan altın yorumları!

Koronavirüs aşı haberleri gelmeye devam ettikçe altın fiyatları bu belirsizlikle yatay seyretmeye devam ediyor. Reuters’ın bir haberine göre, ABD Hong Kong’daki bazı meclis üyelerinin tasfiye edilmesinde rol oynayan bir düzine daha Çinli yetkiliye yaptırım uygulamak için hazırlanıyor. Bu gelişmelerden altın fiyatları aşıdan nasıl etkilenecek merak ediliyor. BioNTech ve İngiltere Pfizer aşıyı uygulamaya hazırlanırken, ABD Perşembe gününe kadar geliştirilen aşının acil kullanım onayını verebilir. Yatırımcılar ise bu gelişmeler yaşanırken altın fiyatları 2021'de ne kadar olacak araştırmasını yapıyor. Peki altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte üç farklı uzmandan altın fiyatları tahmini ve güncel altın tahmini grafiği... ONS ALTINDA 2.000 BİN DOLAR BEKLENTİSİ Yatırımcılar, Cuma günü açıklanan istihdam rakamlarının beklenenden daha düşük gelmesiyle birlikte ABD’nin ek bir mali teşvik paketi çıkarmasını umutla bekliyorlar. Citigroup Analisti Aakash Doshi, yayınladığı altın tahmininde altın fiyatının 2000 dolar olabileceğini öngördü. Doshi açıklamasında, "Altın piyasasındaki yükseliş, Fed’in genişlemeci para politikası sürdüğü müddetçe devam edecek. Altın fiyatları önümüzdeki 6-9 ay içerisinde ons başına 2.000 doların üzerine çıkabilir." dedi.