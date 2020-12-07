Ons altın için 2000 bin dolar tahmini... Altın fiyatları ne olacak? İşte altın grafiği ve uzmanlardan altın yorumları!

Koronavirüs aşı haberleri gelmeye devam ettikçe altın fiyatları bu belirsizlikle yatay seyretmeye devam ediyor. Reuters’ın bir haberine göre, ABD Hong Kong’daki bazı meclis üyelerinin tasfiye edilmesinde rol oynayan bir düzine daha Çinli yetkiliye yaptırım uygulamak için hazırlanıyor. Bu gelişmelerden altın fiyatları aşıdan nasıl etkilenecek merak ediliyor. BioNTech ve İngiltere Pfizer aşıyı uygulamaya hazırlanırken, ABD Perşembe gününe kadar geliştirilen aşının acil kullanım onayını verebilir. Yatırımcılar ise bu gelişmeler yaşanırken altın fiyatları 2021'de ne kadar olacak araştırmasını yapıyor. Peki altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte üç farklı uzmandan altın fiyatları tahmini ve güncel altın tahmini grafiği...
Yatırımcılar, Cuma günü açıklanan istihdam rakamlarının beklenenden daha düşük gelmesiyle birlikte ABD’nin ek bir mali teşvik paketi çıkarmasını umutla bekliyorlar. Citigroup Analisti Aakash Doshi, yayınladığı altın tahmininde altın fiyatının 2000 dolar olabileceğini öngördü. Doshi açıklamasında, "Altın piyasasındaki yükseliş, Fed’in genişlemeci para politikası sürdüğü müddetçe devam edecek. Altın fiyatları önümüzdeki 6-9 ay içerisinde ons başına 2.000 doların üzerine çıkabilir." dedi.
Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olur merak edilirken, bazı vatandaşların altına yatırım yapmak için kredi çektiği haberleri gelmeye başladı. Aşı haberleri ile belirsiz durumda olan altın fiyatları 2021'de ne kadar olacak herkesin merak ettiği bir konu oldu. Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları değerlendirmelerinden yola çıkarak, altına yatırım yapılır mı araştırması yapıyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, altın fiyatlarının aralık ayının sonlarına doğru yükseliş trendinde olabileceğini açıklayarak, aralık ayında gelecek haberlere göre de altın fiyatlarının şekil alabileceğini paylaştı. Özsoy altın fiyatları yorumunu şu açıklama ile değerlendirdi:
"Geçen hafta başında önce 1.800 dolar ardından 1.830 dolar dirençlerinin kırılmasını beklediğimizden bahsetmiştik. Aşı haberleri olumlu olmaya devam etse de, bu önemli seviyelerin aşılması neticesinde yükseliş beklentileri kuvvetlenmeye başladı.
1.830 doların altına inilmediği takdirde ons altındaki bu yükseliş trendi devam edecektir diye düşünüyorum. Nitekim, haftaya başlarken de 1840 dolar üzerine çıkış yaptı. Ancak ters yönde 1.830 dolar altına iner ve ardından 1.826 doları da kırarsa bu durumda aşağı yön kuvvetlenebilir ancak böyle olmadığı takdirde yıl sonuna doğru sürekli devam edecek bir ana yükseliş hareketinin ağırlığını görebiliriz.
Gram altının geçtiğimiz hafta sergilediği dar banttaki inişli çıkışlı hareketinin arkasındaki asıl ana faktör dolar/TL kurunun 7.82 TL direncini aşamamasından kaynaklanıyordu. Ons altın artmaya devam etse de bu 7.82 TL direnç seviyesi korunduğu takdirde, gram altının 463 TL üzerine hareketi zorlama olacaktır. 458 TL-463 TL aralığında bir bant hareketinin bu haftanın başlarında olmasını beklerken, hafta ortasından itibaren gelecek haber akışlarına göre aralık ayının sonuna doğru sürecek bir ana yükseliş trend hareketi başlayabilir.
Altın fiyatlarına yön verecek açıklamaların bu hafta özelinde ABD ve Çin arasında Trump’ın son günlerinde yeniden gündeme getirdiği yaptırım gerginlikleri ile Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranı kararı toplantısı ardından gelecek parasal genişlemeye dair açıklamalar olacak." dedi.
Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın fiyatları 464,2 lira civarinda işlem görüyor. 2021'de altın fiyatları ne olacak merak eden yatırımcılar, altın grafiği yorumlarını araştırıyor. Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk güncel altın grafiği paylaşarak, güncel altın beklentisini paylaştı. Baştürk açıklamasında, "Yeni haftaya çok hareketli başladık. Ons altını sert bastılar. Orada 1850 direnci önemli. Gram altın... Yükselişler satış fırsatı stratejimiz çalışmaya devam ediyor. 473 önemli dirençtir. 200 günlük ortalamamız 423'e yaklaştı..."
Gram altın...— Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) December 7, 2020
Yükselişler satış fırsatı stratejimiz çalışmaya devam ediyor...
473 önemli dirençtir...
200 günlük ortalamamız 423'e yaklaştı... pic.twitter.com/ev64ef8Xy3
Yeni haftaya çok hareketli başladık...— Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) December 7, 2020
Ons altını sert bastılar...
Orada 1850 direnci önemli... pic.twitter.com/ETGY4FCXpx
Okuyucu Yorumları 0 yorum