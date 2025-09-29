FİNANS

Ons altın rekor yeniledi! Zayıf dolar ve ABD’de hükümetin kapanması riskiyle...

ABD'nin borçlarına ilişkin endişelerle yatırımcıların dolara güvenlerini giderek kaybetmesi altının ons fiyatını rekor seviyeye taşıdı.

Ons altın rekor yeniledi! Zayıf dolar ve ABD’de hükümetin kapanması riskiyle...

"Güvenli liman" varlıklardan olan altın, jeopolitik risklerin yanında hem artan belirsizlik hem ekonomilerdeki durgunluk endişesi hem de başta ABD olmak üzere dünya genelinde faiz oranlarının düşeceğine ilişkin değerlendirmelerin etkisiyle rekor kırmaya devam ediyor.

Bugün altının ons fiyatı 3 bin 831 dolara ulaşarak rekor tazeledi.

Yeni yılın ilk gününe 2 bin 623 dolardan başlayan altının onsu, yılın başından bu yana 1208 dolar değer kazandı.

ALTININ ONS FİYATI YIL BAŞINDAN BU YANA YAKLAŞIK YÜZDE 46 ARTTI

Analistler, Orta Doğu ve Ukrayna'daki jeopolitik gelişmelere ek olarak ABD’nin finansal istikrarına duyulan güvenin azalması ve bunun dolara duyulan güvene zarar vermesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) son faiz indirimi altının ons fiyatını yukarı yönlü desteklediğini belirtti.

Donald Trump yönetiminin ekonomik politikaları, yüksek ulusal borç ve düşürülen kredi notu nedeniyle ABD devlet tahvillerine yönelik endişeler artarken şimdi ABD hükümeti federal kurumların büyük bir bölümünü felç edebilecek bir kapanma tehdidi ile karşı karşıya bulunuyor.

ABD yasalarına göre Kongre, her yıl 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yılın tümüne ilişkin bütçeyi zamanında onaylayamazsa bu gerçekleşene kadar geçen sürenin geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Bütçenin onaylanamadığı dönemlerde harcama yetkisini kaybeden federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalıyor.

Bu süreçte hayati olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları zorunlu izne çıkarılırken ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastanelerinde çalışan doktor ve hemşireler, havaalanları ve hapishanelerdeki güvenlik görevlileri gibi kamu çalışanları görevlerine devam ediyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

