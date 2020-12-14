Ons altında 1900 dolar tahmini... Fed kararı sonrası altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları çıkacak mı? Güncel altın grafiği!

Yeni haftaya yatay seyirle başlayan altın fiyatlarının gözü yılın son Fed toplantısında. ABD'de teşvik paketlerinin tekrar görüşülmeye başlanması ve koronavirüs aşılarının dağıtılmaya başlanmasıyla yatay seyrediyor. Operation Warp Speed’i yöneten general Gustave Perna’nın yaptığı açıklamaya göre aşı çarşamba gününe kadar 50 eyalete dağıtılmış olacak. ABD'de teşvik paketi görüşmelerinde iki partinin, 908 milyar dolarlık yardımının ABD Kongresi’nden geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Öte yandan yatırımcılar ise bu gelişmeler yaşanırken altın fiyatları 2021'de ne kadar olacak araştırmasını yapıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) 15 Aralık Salı günü iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak. Merkez Bankasının faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları ise 16 Aralık Çarşamba günü açıklanacak. Peki altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte üç farklı uzmandan altın fiyatları tahmini ve güncel altın tahmini grafiği...
Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olur merak edilirken, bazı vatandaşların altına yatırım yapmak için kredi çektiği haberleri gelmeye başladı. Aşı haberleri ile belirsiz durumda olan altın fiyatları 2021'de ne kadar olacak herkesin merak ettiği bir konu oldu. Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları değerlendirmelerinden yola çıkarak, altına yatırım yapılır mı araştırması yapıyor. Oversea-Chinese Banking Group ekonomisti Howie Lee yaptığı açıklamada ABD'nin yeni mali teşvik paketlerini vurgulayarak; "Aşı kullanıma sokulsa bile ABD’de yeni bir mali teşvik paketine ihtiyaç var. 2021 yılında ise dolardan çıkılmasını ve 2023’e kadar faizlerin düşük kalmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy altın fiyatlarının rotasını belirleyecek olan Fed toplantısına dair beklentilerini yorumlayarak; “Temkinli söylemlerine devam edecek mi, yoksa varlık alım programının yol haritası konusunda yeni ipuçları vererek ekonomik aktivitenin canlılığına dair birtakım endişeler dile getirecek mi?” şeklinde belirtti.
Fed toplantısında yapılan görüşmelerde 2021 yılı endişe mesajları paylaşılırsa ons altının yukarı yönde seyredileceğini belirten Özsoy;" Özellikle Euro Bölgesinin yeniden kapanmaları konuştuğu şu dönemde -ki Almanya’dan gelen haberler ocak ayında bir kapanmanın kuvvetli olasılığından bahsediyor- ons altın hızlı bir yukarı yön hareketi sergileyebilir. 1848 doların üzerine çıkarak 1872 dolara hızlı bir hareket, ons altını yeniden 1900 dolar üzerine taşıyacak önemli sinyaller olacaktır." dedi.
Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın fiyatları 463 lira civarinda işlem görüyor. 2021'de altın fiyatları ne olacak merak eden yatırımcılar, altın grafiği yorumlarını araştırıyor. Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk güncel altın grafiği paylaşarak, güncel altın beklentisini aktardı. Baştürk önceki günlerde yaptığı açıklamasında "Yükselişler satış fırsatı görüşüm devam ediyor. 473 direncinden yine bir baskı yaşıyor. Kısa vadede 473/474 önemlidir. 200 günlük ortalamamız 423'te..." demişti. Bugünde benzer bir yorum yaparak aşağıdaki grafiği ve açıklamayı paylaştı.
Gram altın güncel...— Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) December 14, 2020
473'ün sihri devam ediyor ???? pic.twitter.com/7ZHnqChJvD
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