Ons altında 1900 dolar tahmini... Fed kararı sonrası altın fiyatları ne olacak? Altın fiyatları çıkacak mı? Güncel altın grafiği!

Yeni haftaya yatay seyirle başlayan altın fiyatlarının gözü yılın son Fed toplantısında. ABD'de teşvik paketlerinin tekrar görüşülmeye başlanması ve koronavirüs aşılarının dağıtılmaya başlanmasıyla yatay seyrediyor. Operation Warp Speed’i yöneten general Gustave Perna’nın yaptığı açıklamaya göre aşı çarşamba gününe kadar 50 eyalete dağıtılmış olacak. ABD'de teşvik paketi görüşmelerinde iki partinin, 908 milyar dolarlık yardımının ABD Kongresi’nden geçip geçmeyeceği merak ediliyor. Öte yandan yatırımcılar ise bu gelişmeler yaşanırken altın fiyatları 2021'de ne kadar olacak araştırmasını yapıyor. ABD Merkez Bankası (Fed) 15 Aralık Salı günü iki gün sürecek faiz toplantısına başlayacak. Merkez Bankasının faiz kararı ve ekonomik projeksiyonları ise 16 Aralık Çarşamba günü açıklanacak. Peki altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? İşte üç farklı uzmandan altın fiyatları tahmini ve güncel altın tahmini grafiği...

ALTIN FİYATLERİ YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Altın fiyatları yıl sonunda ne kadar olur merak edilirken, bazı vatandaşların altına yatırım yapmak için kredi çektiği haberleri gelmeye başladı. Aşı haberleri ile belirsiz durumda olan altın fiyatları 2021'de ne kadar olacak herkesin merak ettiği bir konu oldu. Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları değerlendirmelerinden yola çıkarak, altına yatırım yapılır mı araştırması yapıyor. Oversea-Chinese Banking Group ekonomisti Howie Lee yaptığı açıklamada ABD'nin yeni mali teşvik paketlerini vurgulayarak; "Aşı kullanıma sokulsa bile ABD’de yeni bir mali teşvik paketine ihtiyaç var. 2021 yılında ise dolardan çıkılmasını ve 2023’e kadar faizlerin düşük kalmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.