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OPEC+ petrol üretim kısıntısını üç ayda kademeli azaltacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2021 09:05 | Son Güncelleme

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) bakanlarının Ortak Bakanlar İzleme Komitesi (JMMC) toplantısında, uygulanmakta olan petrol üretim kısıntısının üç aylık dönemde kademeli olarak azaltılması kararlaştırıldı.

OPEC+ petrol üretim kısıntısını üç ayda kademeli azaltacak

Energy Intelligence'ın haberine göre, OPEC+ üretim kısıntısı Mayıs'ta günde ortalama 350,000 varil, Haziran ve Temmuz'da da günde ortalama 450,000 varil azaltılacak. Buna ek olarak, Suudi Arabistan'da halen günde 1.0 milyon varil olarak uyguladığı gönüllü üretim kısıntısını da Mayıs'ta 250,000 varil, Haziran'da 350,000 varil ve Temmuz'da 450,000 varil azaltacak.

PETROL ÜRETİM KISITI AZALTILACAK

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Salman, üretimdeki gevşemelerin genellikle ham petrol fiyatlarını aşağı çekmesine rağmen, artışın üretim sınırlamalarının Nisan ayı boyunca yerinde kalmasına bağlanabileceğinin altını çizdi.
Gelişmelerin ardından, Mayıs teslimi Batı Teksas ham petrolünün varil fiyatı yüzde 4.02 artışla 61.54 dolara, gösterge Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 3.44 artışla 64.91 dolara yükseldi.

(DHA)

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