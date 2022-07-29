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Opsiyon ne demek? Ekonomi terimi olarak opsiyon nedir?

28.07.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi alanında kullanılan birçok terim ve kısaltma kodları vardır. Yatırımcıların, para piyasalarındaki hareketleri takip ederken ve işlem yaparken bilmeleri gereken bu terim ve kısaltmalara aynı zamanda hâkim olmalar, işlerini kolaylaştırır. Opsiyon da bu terimlerden biridir. Bir ekonomi terimi olarak kullanıldığında; opsiyon ne demek?

Opsiyon ne demek? Ekonomi terimi olarak opsiyon nedir?

Opsiyon, ekonomi dilinde sıkça kullanılan bir kelimedir. Alım ve satım hakkı veren bir tür anlaşmadır. Yatırımcılar arasında yapılır. Önceden anlaşarak belirlenen bir rakam üzerinden gerçekleştirilir.

Opisyon sağlamak, opsiyonlamak gibi ifadeler de kimi zaman ekonomi dünyasında kullanılır. Farklı türleri ve tanımları vardır.

Opsiyon anlamı nedir?

Kelime kökeni Latincedir. Seçim ya da tercih kelimelerinin karşılığıdır. Ekonomi dilinde ise yatırımcılar arasında yapılan bir anlaşmayı ifade eder. Fransızca dilinde ise bekletme süresi demektir.

Opsiyon adı verilen sözleşmeler satın alan için hiçbir taahhüt gerekliliği barındırmaz. Bir ürünü taraflar arasında anlaşılan fiyat ve tarihler arasında alış ve satış sağlar. Bu ürün altın, döviz, değerli madenler, tahvil veya hisse senedi olabilir.

Opsiyon nedir?

Yatırımcılar için belirlenen tarih ve fiyattan alım veya satım yapma hakkı veren bir kontrat türüdür. Dayanak varlığı olarak endeks, parite, emtia ya da hisse senedi olan bir ürünü alış veya satış hakkı verir. Bir zorunluluk olarak uygulanmaz. Yatırımcıların sahip olduğu haklar kapsamındadır.

Farklı tipleri bulunur. Alım ve satım opsiyonlarının yanı sıra Amerikan ve Avrupa tipleri opsiyonlar da vardır. Opsiyon sözleşmesini alan taraf uzun pozisyon olarak ifade edilir. Satan taraf ise kısa pozisyondur. Sözleşme alım ya da satış yönlerinde yapılır.

Opsiyonlamak ne demektir?

Ekonomi dilinde çokça karşılaşılan ve kullanılan bir ifadedir. Özellikle araba galerilerinde ve emlakçılar tarafından çok kullanılır. Alıcılar, almak istediği ürünlerin, ev ya da arabanın alternatiflerini görme şansı elde ederler.

Satılmış olan ürünler için kullanılır. Alıcının satın aldığı ürün, her zaman gördüğü ürün olmayabilir. Bu durumda o ürün için yapılmış olan işlem o ürünü opsiyonlamaktır.

Opsiyonlandı anlamı nedir?

Satılmış anlamına gelir. Bir mal veya ürün için opsiyonlandı ifadesi kullanılıyorsa, başka bir alıcı adayına gösterilen ürün o ürünü daha önce almak isteyen kişiye satılmış demektir.

Opsiyon sağlamak ne anlama gelir?

Bir alıcı ya da satıcının opsiyon sağlaması satıcının ve alıcının gerçekleştirmek istedikleri ticari işlemler için tarih ve fiyat belirlemesi demektir. Bazı avantajları ve dezavantajları bulunur.

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