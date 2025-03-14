Orman Genel Müdürlüğü personel alımı yapıyor! Başvurular İŞKUR üzerinden

OGM'nin Resmi Gazete'deki ilanına göre, kurumun taşra teşkilatı için 200 arazöz şoförü, 17 otomotiv şasi ve iskelet işçisi, 8 motor imalat bakım ve onarım işçisi, 10 otomotiv elektrikçisi, 9 otomotiv kaporta işçisi, 4 kaynakçı, 3 oto bakım ve onarımcısı, 1 lastik tamircisi olmak üzere toplam 252 daimi işçi alınacak.

İŞKUR ÜZERİNDEN YAYIMLANACAK

Açık iş ilanları 17-21 Mart'ta İŞKUR üzerinden yayımlanacak. Belirtilen şartları taşıyan adaylar, ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden gerçekleştirecek.

Öte yandan, DMO Genel Müdürlüğünün ilanına göre, Genel Müdürlük Teftiş Kurulu Başkanlığında, Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8. dereceden 5 müfettiş yardımcısı alınmak üzere Ankara'da Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı yapılacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 24 Mart'ta başlayıp, 11 Nisan saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapacak.

Yazılı sınav, 27 Nisan'da iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Yazılı sınavda başarılı olanlara sözlü sınav da uygulanacak.

AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır