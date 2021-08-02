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Orman yangınlarının etkisi pazar tezgahlarındaki fiyatlara yansıyacak mı?

02.08.2021 15:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de yaşanan yangın felaketi devam ediyor. İstanbul’da bulunan pazarcılar ise orman yangınlarının kırsal alanlarda olması nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarına etkisi olmayacağını söyledi.

Orman yangınlarının etkisi pazar tezgahlarındaki fiyatlara yansıyacak mı?

Türkiye’de yaşanan yangın felaketinin söndürme işlemleri devam ediyor. Felaketin gün geçtikçe olumsuz etkisi artarken, yapılan yardımlarla yaralar sarılıyor. Türkiye’nin birçok iline Ege ve Akdeniz bölgelerinden meyve ve sebze dağılırken, bunun sonuçları ise merak ediliyor. İstanbul’da bulunan semt pazarcıları ise fiyat olarak yangınların olumsuz etkisinin olmayacağını ifade ederken, yollar kapanır veya tırlar çıkamaz ise fiyatlarda artış olabileceğini söyledi.

Öte yandan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünlerini açıkladı. Buna göre, kavun yüzde 27,54 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün olurken, gıda harcamaları grubundan yüzde 8,88 ile domates en fazla artış gösteren ürün oldu.

"FİYAT OLARAK ETKİSİ OLMAZ"

Türkiye’de yaşanan yangınların pazara etkisinin olmayacağını ifade eden pazarcı, Ferhat Özdemir, “Yollar kapanır tırlar çıkamaz ise fiyat fırlar. Aksi takdirde bir artış olmaz. Zaten seralar yanmadı. Domatesin fiyatı yaklaşık 2 haftadır 4 TL. Bir ay önce TL civarındaydı. Bunun sebebi de hale mal gelmedi. Yangının genel anlamda pazara etkisinin olmayacağını düşünüyorum. Şu anda tüm ürünler toplandı, dalda ürün yok. Ürünler stoklu şekilde buzhanelerde bekletiliyor” şeklinde konuştu.

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Yangınların pazara etkisinin olmayacağını belirten pazarcı Mücahit Dilmaç, “Yanan yerler orman olduğundan dolayı pazarda fiyatların yükseleceğini düşünmüyorum. Ama yollar kapanır aksamalar yaşanırsa yükselme olabilir” dedi.

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Dilmaç, “Kavun bolluğu yaşıyoruz şu anda. Müşterilerde diğer meyvelerin fiyatı yüksek olduğu için kavuna yöneliyorlar. Şu anda kavun ve karpuzdan bol, meyve yok. Kavunun fiyatı 2 ay önce kilosu 8 TL iken, şimdi ise tanesi 5 ile 10 TL arasında satılıyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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