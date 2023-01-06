Osmaniye TOKİ KURASI CANLI İZLE! 6 Ocak 2023 Osmaniye TOKİ KURA SONUÇLARI isim listesi açıklandı mı? Sonuç sorgulama!

Osmaniye TOKİ kura çekilişi bugün de sürüyor. Osmaniye Merkez, Kadirli, Bahçe, Düziçi, Toprakkale, Düziçi Ellek ve Sumbas ilçeleri için gerçekleştirilecek çekiliş YouTube'dan canlı olarak yayınlanacak. Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Osmaniye TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? İşte Osmaniye TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı...

TOKİ OSMANİYE KURASI CANLI İZLE!

TOKİ Osmaniye kurası kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve anbean izlenebilecek.

TOKİ OSMANİYE KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

OSMANİYE TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Osmaniye kura sonuçları henüz belli olmadı. Kura çekiminin sona ermesinin ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

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TOKİ KURA TAKVİMİ

TOKİ İstanbul ve İzmir kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Yayınlanan son kura takvimine göre 2023 yılı itibariyle yapılacak kuralar şu şekilde;

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

