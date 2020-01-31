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Otel doluluklarında son 3 yılın en iyi rakamlarına ulaşıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 10:32 | Son Güncelleme

2019 yılı dolulukları bir önceki yıla göre yüzde 2.4 artarak yüzde 67.6 oldu.

2019 yılı dolulukları bir önceki yıla göre yüzde 2.4 artarak yüzde 67.6 oldu. Ortalama oda bedeli yüzde 10.4 artışla 77.4 euroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 13 artışla 52.3 euroya yükseldi. 2019 yılında son 3 yılın en iyi rakamlarına ulaşıldı.
Konaklama sektöründe 2019 yılının performansı belli oldu. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), 2019 yılı genelinde Türkiye’nin ortalama otel doluluklarının bir önceki yıla göre yüzde 2.4 artarak yüzde 67.6 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Türkiye’nin ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.4 artışla 77.4 euroya, oda başı elde edilen gelirler ise yüzde 13 artışla 52.3 euroya yükseldi.
Ortalama dolulukta artış hızı arzu edilen düzeyde olmasa da fiyatlardaki çift haneli artışlar artış sektörü sevindirdi. Her üç kalemde de son 3 yılın en yüksek performansı elde edildi. Ancak artışa rağmen Türkiye’nin Avrupa ortalamasının gerisinde kalması dikkat çekti. 2019 yıl sonu itibariyle 27 Avrupa ülkesi ortalama ortalama doluluk oranı yüzde 72.2, oda fiyatı 113.3 Euro, oda başı elde edilen gelir 81.9 Euro oldu.
İstanbul ve Antalya’da durum
İstanbul 2019 yılında yüzde 74 ile dolulukta Avrupa ortalamasının üzerine çıktı ancak fiyatlarda Avrupa destinasyonlarının gerisinde kaldı. İstanbul’un 2019 yılında ortalama doluluk oranı yüzde 3.9 artışla yüzde 74’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 9.3 artışla 89.6 euroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 13.6 artışla 66.3 euroya yükseldi.
Antalya’da ise 2019 yılı genelinde ortalama doluluk oranı bir önceki yıla göre yüzde 1.8 artışla yüzde 65.7, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 12.5 artışla 87.7 Euro, oda başı elde edilen gelir yüzde 14.7 artışla 57.6 Euro olarak gerçekleşti.
İlk hedef 7 yıl öncesi
Konaklama sektörü yılı artıda kapatmasına karşın, rekor yılı olan 2012 performansını yeniden yakalamak için çaba gösteriyor. 2012 yılında Türkiye, ortalama yüzde 64.7 dolulukla oda fiyatında 115.6 euroya, oda başı gelirde 74.8 euroya ulaşmıştı. İstanbul ise 2012 yılında yüzde 72.4 dolulukla oda fiyatında 152.9, oda başı gelirde 110.8 euroya yükselmişti. Bu yükseliş ile İstanbul oda fiyatında Avrupa’nın en pahalı şehirleri arasında yer almıştı.
Yıllara göre otel doluluk oranları, oda bedeli ve odabaşı ortalama gelir kalemlerine bakıldığında; 2016 yılında doluluk oranı yüzde 50.8, ortalama oda bedeli 77.9 euro, odabaşı ortalama gelir 39.5 euro, 2017 yılında sırasıyla yüzde 60.2, 66.8 euro, 40.4 euro olarak, 2018 yılında yüzde 66.2, 70.4 euro, 46.6 euro, 2019 yılında yüzde 67.6, 77.4 euro, 52.3 euro olarak gerçekleşti.

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