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Otogarlarda 'seçim' hareketliliği! Otobüsler dolmuş durumda, ek seferler konuldu

10.05.2023 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 4 gün kala otogarlarda hareketlilik başladı. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, normal seferlerin dolduğunu belirterek, ek seferler konulmaya başlandığını söyledi. Şehir dışından gelenler arasında öğrencilerin de olduğunu belirten Yıldırım, "5-6 günlük bir yoğunluk yaşanacak gibi görünüyor" diye konuştu.

Otogarlarda 'seçim' hareketliliği! Otobüsler dolmuş durumda, ek seferler konuldu

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne 4 gün kaldı. Türkiye, sandık başına gitmek için hazırlıklarını yaparken, otogarlarda da hareketlilik başladı. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, seçim için bazı firmaların ek seferler koyduğunu ve asıl yoğunluğun Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri yaşanacağını belirtti.

"NORMAL SEFERLER DOLMUŞ DURUMDA, İLAVE SEFERLER YAPILMAYA BAŞLANDI"

Yıldırım, “İstanbul’dan şehir dışına çıkışlar bugüne kadar normaldi ama yarından itibaren bir hareket başlıyor. Normal seferler dolmuş durumda, ilave seferler yapılmaya başlandı. Bu Perşembe, Cuma, Cumartesi gününü de kapsayacak. Anadolu’dan da İstanbul’a gelişler var. Ağırlıklı olarak deprem bölgesinde bütün otobüsler şu anda dolmuş durumda. Deprem bölgesinde oy kullanacak olan insanlardaki hareket daha büyük. Diğer şehirlerde de var ama deprem bölgesi daha yoğun, daha çok ilave sefer almaya başladı" dedi.

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"5-6 GÜNLÜK BİR YOĞUNLUK YAŞANACAK"

Şehir dışından gelenler arasında öğrencilerin de olduğunu belirten Yıldırım, “Siyasi partiler de seçmenleri taşımak için otobüs kiraladılar. O da biraz piyasayı etkiledi ama Perşembe, Cuma, Cumartesi gidişler dolu. Pazartesi, Salı, Çarşamba hatta Pazar akşamı da Anadolu istikametinden dönüşler olacak. Seçimle ilgili toplamda 5-6 günlük bir yoğunluk yaşanacak gibi görünüyor. Deprem bölgesine göç eden insanların yeniden oy kullanmak için memleketlerine gitmeleri deprem bölgesindeki seferleri etkiliyor. Bakanlık fiyatları artık çok sıkı bir şekilde denetliyor. Ulaştırma Bakanlığı’ndan onaylanmamış fiyatı hiç kimsenin kullanma hakkı yok. Şu anda normal fiyatlar uygulanıyor. Petrol fiyatlarında düşüş yaşandı. Onun için firmalarımız böyle fırsatçılık yapacak durumda değil. Korsan taşımaya dikkat edilmesi lazım. Otogar dışından yapılan kayıt dışı seferlere dikkat etmek lazım" diye konuştu.

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BİLETLERİNİ GELİP ÖNCEDEN ALANLAR VAR

Kahramanmaraş’a yolcu taşıyan bir firmanın işletmecisi Bayram Kılıç, “Deprem dolayısıyla buraya gelen vatandaşlarımız şu an oy kullanmak için seçim bölgelerine tekrar gidiyorlar. Konteynerlerde yaşayanlar var, onların akrabaları burada onlara gidip geliyorlar. Günü birlik arabalarımız doluyor. Seçim nedeniyle şu an daha yoğun oluyor. 12-13 Mayıs tarihleri dolu, biletlerini gelip önceden alanlar var" şeklinde konuştu.

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Alaattin Çendek, “14 Mayıs’ta seçim var, seçim davasına son 2-3 gün de buradan Anadolu’ya gidenler var. Ama istediğimiz potansiyelde değil. Bir belediye seçimi, muhtarlık seçimi gibi değil. Meclisi seçeceğimiz için gidenler kendi imkanlarıyla gitmeyi zorluyor. 11-12-13 Mayıs biletler alınıyor, satışlara devam ediyoruz" dedi.

(DHA)

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