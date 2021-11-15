Otogaza zam yolda

NTV'nin haberine göre, 16 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere otogazda 25 kuruşluk zam bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 16 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere otogazda 25 kuruşluk zam bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

