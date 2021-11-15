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Otogaza zam yolda

15.11.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otogazın litre satış fiyatında bu gece yarısından itibaren 25 kuruşluk artış bekleniyor.

NTV'nin haberine göre, 16 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere otogazda 25 kuruşluk zam bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 16 Kasım Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere otogazda 25 kuruşluk zam bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 16 yorum
şu yakıta zam gelince çok seviniyorum,,arabalarına yüksek fiyat isteyenler yakında bu yakıt yüzüne isyan edecekler inşaallah :)
Yeter ya canımızdan bezdik zamlardan.
dolar şuan 10.05 . duygulandım diyip ağlamaya devam

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