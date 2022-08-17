FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Otomobil fiyatlarında her şey değişiyor! Artık ilan bile veremeyecekler!

Otomobil fiyatlarında her şey değişiyor! Artık ilan bile veremeyecekler!

17.08.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil satışıyla ilgili gelen yeni düzenlemenin ardından ikinci el alım-satım sitesi sahibinden.com da harekete geçerek tüketicileri korumayı hedefleyen yeni düzenlemeleri devreye alacağını duyurdu. Düzenlemeye göre; İkinci el alım satım sitesi sahibinden.com'da sadece otomotiv markalarının yetkili bayileri sıfır motorlu kara taşıtı ilanı verebilecek.

Otomobil fiyatlarında her şey değişiyor! Artık ilan bile veremeyecekler!

İkinci el araba satışıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geçen günlerde çıkan Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre ikinci el otomobil satışı bir kurala bağlandı. Yeni düzenlemeye göre; ikinci el kara taşıtı ticaretiyle ilgilenenler; otomobil ve arazi araçlarının satışını ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2023'ten önce yapamayacak. Bununla beraber sahibinden.com harekete geçti. Buna göre ünlü internet sitesi şeffaflığı artırmak ve tüketiciyi korumak adına önemli bazı değişiklikleri hayata geçireceğini duyurdu. Artık, Sahibinden.com'da sadece otomotiv markalarının yetkili bayileri sıfır motorlu kara taşıtı ilanı verebilecek.

OTOMOBİL FİYATLARINDA HER ŞEY DEĞİŞİYOR! ARTIK İLAN BİLE VEREMEYECEKLER!

15 EYLÜL'DE DEVREYE ALINACAK

Yetkili bayilerin dışındaki satıcılar, ilan verirken "Aracın Durumu" kriterini sadece "İkinci El" olarak seçebilecek ve "Araç Kilometresi" için en az 6 bin km girebilecek. Ayrıca girilen ilanların tüm bilgilerinin gösterildiği ilan detay sayfasında aracın durumunu gösteren "Sıfır" veya "İkinci El" ifadesi, sıralamada "Kilometre" bilgisinin önüne taşınacak.

Böylelikle alıcıların, aracın ikinci el mi sıfır mı olduğunu, kilometresi ile birlikte görmeleri sağlanacak. Bu değişikliklerin 15 Eylül'de devreye alınması planlanıyor.

Son dakika haberi: Otomobil fiyatlarını düşürecek hamle dün gece geldi! Ucuz araba için tarih verildiSon dakika haberi: Otomobil fiyatlarını düşürecek hamle dün gece geldi! Ucuz araba için tarih verildi

AYNI MODELİN "2022 GÜNCEL LİSTE FİYATI" DA GÖSTERİLECEK

Ek olarak ilan detay sayfasında, ilanı verenin talep ettiği fiyatın yanı sıra, aynı modelin distribütörü tarafından belirlenmiş "2022 Güncel Liste Fiyatı" da gösterilecek. Böylece ilandaki araç için istenen fiyat ile sıfırının güncel liste fiyatı şeffaf bir şekilde tüketicilere sunulmuş olacak.

Açıklamada yeni düzenlemeye ilişkin değerlendirmesine yer verilen sahibinden.com Üst yöneticisi (CEO) Burak Ertaş, 2000 yılından bu yana Türkiye’de ticareti kolaylaştıran ve istihdama katkı sunan bir teknoloji şirketi olduklarını belirtti.

oto11

Aynı zamanda emlak ve otomotiv sektörlerindeki ticari faaliyetlerin şeffaf şekilde yürümesine ve ekonomiye katkıda bulunan bir kurum olduklarının altını çizen Ertaş, şunları kaydetti:

"Son dönemde sıfır ve ikinci el araç ticaretinde yaşanan sıkıntıları ve konuyla ilgili Ticaret Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen düzenlemeleri dikkatle izliyoruz. Türkiye'nin sahibinden.com’u olarak biz de platformumuzun işleyişini bu düzenlemelerle uyumlu hale getiriyoruz. 15 Eylül'de devreye alacağımız bu değişikliklerin kullanıcılarımızın araç alım satım deneyimlerini daha da şeffaf hale getireceği inancındayız."

Ertaş, satılık araç ilanlarında satış fiyatını, ilanı girenlerin belirlediğini, kendilerinin fiyatlara herhangi bir müdahalelerinin bulunmadığını vurguladı.

Bununla birlikte, ilan detay sayfasında aracın sıfırının distribütörü tarafından belirlenen güncel liste fiyatını da göstereceklerini aktaran Ertaş, böylece tüketicinin bilinçli seçim yapmasına imkân sağlayacaklarını ifade etti.(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Deniz gibi petrol var ama akaryakıt bulamıyorlarDeniz gibi petrol var ama akaryakıt bulamıyorlar
Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı! Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerinde indirim başladı!
Tarım Kredi Marketleri’nde vatandaşın sepeti ucuza dolacakTarım Kredi Marketleri’nde vatandaşın sepeti ucuza dolacak
Anahtar Kelimeler:
sahibinden ikinci el araba
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

Tüp bebek merkezinde skandal! İhbarla ortaya çıktı! Kızları...

Kılıçdaroğlu tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Kılıçdaroğlu tek başına gitti, korumaları dahi içeri alınmadı…

Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’

Motorin zammı ikinci kez ‘iptal’

Emekli promosyonunda 'kamu ve özel banka' tartışması!

Emekli promosyonunda 'kamu ve özel banka' tartışması!

Düşük faizle 160 ila 400 bin lira kredi veriliyor

Düşük faizle 160 ila 400 bin lira kredi veriliyor

Benzin ve motorin fiyatları bu gece değişiyor

Benzin ve motorin fiyatları bu gece değişiyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Kabızlık acısına dayanamadı: Pişman oldu ama çok geçti...

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

Sıcak çarpması diye düşündüğünüz belirtiler pankreas kanseri olabilir!

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Bikini üstüyle kalıpları yıktı! Yorum yağmuruna tutuldu

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Aldırış etmediler! Denizin ortasında cinsel ilişkiye girdiler

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.