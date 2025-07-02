Otomobilde yeni dönem: Tüm dengeler değişti!

2025’in ilk yarısında Türkiye’de otomotiv pazarı hem adet bazında hem de ithalat oranında dikkat çekici artış yaşadı. Otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarken, ithal araçların toplam satışlardaki payı yüzde 77,2’ye kadar çıktı. Artan ithalat, dış ticaret açığını da beraberinde getirdi.

Nefes Gazetesi'nde yer alan habere göre; 2025 yılının ilk 6 ayında Türkiye’de toplam 607 bin 379 otomobil ve hafif ticari araç satıldı. Satışlardaki bu artışa karşın, pazarın giderek ithal araçlara bağımlı hale gelmesi dikkat çekti. 2024’ün aynı döneminde yüzde 69,3 olan ithal araç oranı, bu yıl yüzde 72,5’e yükselirken, sadece haziran ayında bu oran yüzde 77,2’ye ulaştı.

Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı dış ticaret verileri de bu tabloyu destekliyor. Otomotivin dahil olduğu “motorlu kara taşıtları ve yedek parçaları” faslında ithalat, yılın ilk yarısında yüzde 14,1 artarak 17 milyar 724 milyon dolara çıktı. Haziran ayında ise bu fasıldaki ithalat geçen yıla göre yüzde 37 artış göstererek 3 milyar 426 milyon doları buldu.

Aynı dönemde ihracat da artış gösterdi. Ocak-haziran döneminde ihracat yüzde 13,1 artışla 17 milyar 501 milyon dolara yükseldi. Ancak ithalatın daha yüksek hızda artması nedeniyle Türkiye, bu kalemde dış ticaret açığı verdi.

ÖTV ARTIŞI BEKLENTİSİ SATIŞLARI TETİKLEDİ

Haziran ayında otomotiv satışlarındaki artışta, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışı beklentisinin etkisi büyük oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,1 büyüyerek 118 bin 13 adede ulaştı. Bu dönemde otomobil satışları yüzde 6,6 artarken, hafif ticari araç satışları yüzde 32,4 gibi dikkat çekici bir oranda büyüdü.

Haziranda en çok satan model Tesla Model Y olurken, 7 bin 235 adetlik satışla rekor kırdı. Marka bazında ise Volkswagen 10 bin 526 satışla zirvede yer aldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA BÜYÜK SIÇARAMA

Elektrikli araç satışları da pazarın önemli bir parçası olmaya başladı. 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yılın ilk yarısında yüzde 104,3 artarak pazarın yüzde 13,9’unu oluşturdu. 160 kW üzeri modellerde ise satışlar yüzde 191,3 artışla pazarın yüzde 3,7’sini oluşturdu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI BÜYÜYOR

Artan otomotiv ithalatı, Türkiye’nin genel dış ticaret dengesine de yansıdı. 2025’in ilk yarısında dış ticaret açığı yüzde 16,3 artarak 49 milyar 429 milyon dolara yükseldi. Haziran ayında ise açık yüzde 38,8 gibi yüksek bir artışla 8 milyar 172 milyon dolara çıktı.