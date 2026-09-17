Otomobilleri geride bıraktılar! Sayıları 7’ye yükseldi

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosikletlerin sayısı ağustos ayı itibarıyla 7 milyon 608 bin 433'e yükseldi. Böylece motosiklet sayısının otomobil sayısını geride bıraktığı il sayısı 7'ye çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, ağustos ayında Türkiye genelinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtları arasında otomobil sayısı 18 milyon 37 bin 907, motosiklet sayısı ise 7 milyon 608 bin 433 olarak kayıtlara geçti.

İSTANBUL MOTOSİKLET SAYISINDA İLK SIRADA

İllere göre motosiklet varlığına bakıldığında İstanbul, 971 bin 480 motosikletle ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 563 bin 170 motosikletle Antalya ve 549 bin 833 motosikletle İzmir takip etti.

Motosiklet sayısının en düşük olduğu il ise Ardahan oldu. Kentte trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 1455 olarak belirlenirken, Ardahan'ı 2 bin 113 ile Tunceli, 2 bin 348 ile Hakkari ve 2 bin 602 ile Bingöl izledi.

7 İLDE MOTOSİKLETLER OTOMOBİLLERİ GERİDE BIRAKTI

Ağustos verilerine göre Aydın, Kilis, Manisa, Muğla, Iğdır, Şırnak ve Şanlıurfa'da motosiklet sayısı otomobil sayısının üzerine çıktı.

Kilis'te 14 bin 507 otomobile karşılık 42 bin 81 motosiklet bulunurken, Aydın'da 248 bin 830 otomobile karşılık 266 bin 141 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu görüldü.

Manisa'da 285 bin 696 otomobile karşılık 351 bin 713 motosiklet, Muğla'da 294 bin 321 otomobile karşılık 325 bin 559 motosiklet kayıtlarda yer aldı. Iğdır'da ise 8 bin 569 otomobile karşılık 14 bin 694 motosiklet bulunuyor.

Şırnak'ta 9 bin 530 otomobile karşılık 9 bin 665 motosikletin, Şanlıurfa'da ise 120 bin 768 otomobile karşılık 127 bin 205 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu tespit edildi.

FARKIN EN YÜKSEK OLDUĞU İL MANİSA

Motosiklet ve otomobil sayıları arasındaki farkın en fazla olduğu il Manisa oldu. Kentte motosiklet sayısı ile otomobil sayısı arasındaki fark 66 bin 17 olarak hesaplandı.

Ağustos ayında, söz konusu 7 ildeki otomobil ve motosiklet sayıları ve bunlar arasındaki fark şöyle:



Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır