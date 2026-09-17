Market devinden bankacılık hamlesi! Yeni bankası resmen kuruldu

Türkiye’nin önde gelen perakende şirketlerinden BİM Birleşik Mağazalar A.Ş., bankacılık alanındaki yatırımında önemli bir aşamayı geride bıraktı. Şirketin kuruluşuna öncülük ettiği Dost Katılım Bankası A.Ş.’nin kuruluş işlemleri tamamlanarak 16 Eylül 2026 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde tescil edildi.

10 milyar TL kuruluş sermayesiyle hayata geçirilen bankada BİM’in doğrudan sahip olduğu pay yüzde 99,99996 olarak kayıtlara geçti. Bankanın faaliyete başlayabilmesi için ise kuruluş aşamasının ardından faaliyet izni sürecinin tamamlanması gerekecek.

KURULUŞ SERMAYESİNİN NEREDEYSE TAMAMI BİM’E AİT

Dost Katılım Bankası’nın 10 milyar TL olarak belirlenen sermayesinin 9 milyar 999 milyon 996 bin TL’si BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. tarafından üstlenildi. Bu tutar toplam sermayenin yüzde 99,99996’sına karşılık geliyor.

Sermayenin geriye kalan yüzde 0,00004’lük bölümü ise Desto Atık Yönetimi A.Ş., Dost Global Danışmanlık A.Ş., GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Es Global Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında eşit şekilde dağıtıldı. Söz konusu dört şirketin tamamının BİM’in bağlı ortaklıkları olduğu belirtildi.

Kuruluş aşamasında sermayenin dörtte biri ödenirken, kalan kısmın bankanın faaliyet izni başvurusuna kadar tamamlanacağı bildirildi.

BDDK’DEN HAZİRAN AYINDA KURULUŞ İZNİ ÇIKMIŞTI

Dost Katılım Bankası’nın kuruluşuna ilişkin izin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 11 Haziran 2026 tarihli ve 11470 sayılı kararıyla verilmişti. Kurula ait karar, 17 Haziran 2026 tarihli ve 33283 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

BİM tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamayla da bankanın kuruluş işlemlerinin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tamamlandığı ve tescilin 16 Eylül 2026’da gerçekleştirildiği kamuoyuna duyuruldu.

BANKANIN FAALİYETE GEÇMESİ İÇİN YENİ BAŞVURU GEREKİYOR

Kuruluş işlemlerinin tamamlanması, bankanın henüz faaliyetlerine başladığı anlamına gelmiyor. Mevzuat kapsamında gerekli süre içerisinde BDDK’ye faaliyet izni başvurusunun yapılması bekleniyor.

Faaliyet izninin alınması halinde Dost Katılım Bankası’nın şubeler ve dijital kanallar üzerinden hizmet sunması planlanıyor. Sürecin ne zaman tamamlanacağına ilişkin ise henüz kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor. BİM, süreçte yaşanacak yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.

KATILIM BANKACILIĞINDA İHRAÇ HACMİ 119,5 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

BİM’in bankacılık sektörüne giriş hazırlığı, Türkiye’de katılım finansının büyümeye devam ettiği bir dönemde gerçekleşiyor. Türkiye Katılım Bankaları Birliği verilerine göre sektör, 2026’nın ilk altı ayında toplam 119,5 milyar TL tutarında sukuk ihracı gerçekleştirdi.

2013 yılından bu yana gerçekleştirilen toplam sukuk ihracı ise 861,5 milyar TL seviyesine çıktı. TKBB Genel Sekreteri İsmail Vural, söz konusu hacmin sektörün “yüksek finansal esnekliğini, sağlam bilanço yapısını ve sürdürülebilir büyüme kararlılığını” gösterdiğini ifade etti. Vural ayrıca yıl sonunda toplam sukuk ihraç hacminin yaklaşık 250 milyar TL’ye ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Fitch Ratings de daha önceki değerlendirmesinde Türkiye’deki kamu katılım bankalarının birleşmesinin sektörün rekabet gücü ve büyümesini destekleyebileceğine yönelik görüş paylaşmıştı. BİM’in geniş perakende ağıyla katılım bankacılığı alanına girmesi de bankanın geniş bir müşteri kitlesine ulaşma potansiyeli açısından dikkat çekiyor.