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ÖTV indirimi ne zaman? Telefonda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi olacak mı?

08.01.2023 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Telefonlarda ve tabletlerde, ÖTV'nin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusu gündemdeki yerini aldı. 'Telefonda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi ne zaman?' sorusunun yanıtı arama motorlarında hızla araştırılmaya başlandı. Bakanlık, vatandaşların merak ettiği 'ÖTV indirimi' meselesine ilişkin açıklama yaptı. Peki ÖTV indirimi ne zaman? İşte detaylar...

ÖTV indirimi ne zaman? Telefonda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi olacak mı?

ÖTV indirimi birçok vatandaşın gündeminde yer aldı. Sosyal medyada ÖTV indirimine ilişkin yapılan iddiaların ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklama geldi. Peki ÖTV indirimi ne zaman? Telefonda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi olacak mı? İşte detaylar...

ÖTV İNDİRİMİ NE ZAMAN?

Sosyal medyada, cep telefonu ve tabletlerde ÖTV'nin kalkacağı iddia edildi.

ÖTV indirimi ne zaman? Telefonda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi olacak mı?

Ancak konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ÖTV indirimi yönünde bir çalışma olmadığı belirtildi ve şu ifadeler kullanıldı:

ÖTV indirimi ne zaman? Telefonda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi olacak mı?

"Telefon ve tabletlerden ÖTV alınmayacak şeklinde haberler ile ilgili bilgi paylaşımı gereği duyulmuştur. Gündemde böyle bir çalışma bulunmamaktadır"

ÖTV indirimi ne zaman? Telefonda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi olacak mı?

ÖTV NEDİR?

ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) mal ya da ürünler üzerinden maktu ya da oransal olarak alınan harcama vergisine verilen isimdir.


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