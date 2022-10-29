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ÖTV indirimi olacak mı? Araç ve telefonlarda ÖTV indirimi ne zaman gelecek? Gözler 29 Ekim Özel Tüketim Vergisi indirimi düzenlemesinde

29.10.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖTV indirimi ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Bu vergi alınan ürünler arasında arabalar ve cep telefonları da bulunuyor. 29 Ekim itibari ile ÖTV indirimi konusu yeniden gündem oldu. Peki, ÖTV indirimi olacak mı? Araç ve telefonlarda ÖTV indirimi ne zaman gelecek?

ÖTV indirimi olacak mı? Araç ve telefonlarda ÖTV indirimi ne zaman gelecek? Gözler 29 Ekim Özel Tüketim Vergisi indirimi düzenlemesinde

ÖTV indiriminin ne zaman olacağı merak konusu oldu.Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, motorlu araçlardaki ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını üç katına kadar artırma veya sıfıra indirebilme yetkisi verilmişti. Konu ile ilgili son açıklama AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir tarafından yapıldı.

ÖTV İNDİRİMİ OLACAK MI?

Henüz ÖTV indirimi olacağı yönünde bir açıklama yapılmadı. Daha önce yaptığı açıklamada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ÖTV ve KDV indirimine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yerdi:
"Başka meselelerle ilgili çalışmalarımız da var. Gençlerin bir takım beklentileri var, özellikle bilgisayar ve elektronik alımlarla ilgili KDV alınmamasına ilişkin. Sayın Bakanlarımız çalışıyorlar. Milletimizin beklentilerine uygun şekilde hareket edeceğiz."

DAHA ÖNCE YAPILAN AÇIKLAMALAR

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Temmuz ayının sonlarına doğru ÖTV indirim vaadinde bulunmuş ve araç almayı planlayanlara bir süre ‘erteleme’ çağrısı yapmıştı. Bunun üzerine halihazırda zaten yüksek olan araba fiyatları için vatandaşlar arasında ÖTV indirimi beklentisi oluştu. Son 2,5 aydır bu beklenti ile hareket eden sektörde ortaya çıkan yeni gelişme ile ÖTV indirim beklentisi rafa kalkmış gibi gözüküyor. 2023 yılı bütçesinde, ÖTV’nin ise gelecek yıl yüzde 33,1 artacağı belirtildi.

ÖTV DEĞİŞTİRME YETKİSİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DA

Ancak bir başka kritik gelişme ise 26 Temmuz sabahı yaşanmıştı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, motorlu araçlardaki ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını üç katına kadar artırma veya sıfıra indirebilme yetkisi verildi.

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ÖTV ARTIŞI BEKLENMİYOR

Otomist Otomotiv Genel Müdürü Savaş Açıkgöz Mynet’e yaptığı değerlendirmesinde, “Eylül ayında Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Vadeli Plan’da (OVP) 2023 için döviz tahmini dolar/TL kuru için 21,5 lira oldu. Döviz ile paralel olarak ilerleyen otomobil fiyatları için yüzde 25’lik artış buradan gelecek. Beklenti ÖTV artışının yüzde 33 olması yönünde. Ancak enflasyonu da göz önüne aldığımızda ÖTV’de bir artışın niyeti içerisinde olunmadığını düşünüyorum. Piyasada bir karışıklık var. ÖTV’de indirim beklentisi yerine ÖTV matrahlarında düzenleme beklentisi var. O beklenti de henüz realize olmadı” dedi.

DÜZENLEME İÇİN BULUNURLUK ŞART

“Sektör yakın zamanda olacağını düşünürken, konu hükümet tarafından oldukça uzatıldı” diyerek sözlerine devam eden Savaş Açıkgöz, “Uzatılma nedeni de benim fikrime göre, bayilerde otomobil bulunurluğunun yakinen takip edildiği. Orada istenilen stoklara gelinmediğini, bulunabilirliğin sektör temsilcilerinin ilettiği şekilde olmadığını gözlemliyor bence hükümet. Belirli markaların belirli modellerinde bulunurluk artmış olsa da genel olarak sorun var. Dolayısıyla şöyle de düşünülüyor olabilir: ‘Düzenlemeyi yapmamı gerektiren bir gerçeklik piyasada yok.’ Bayilerde otomobil bulunurluğu artıp, stoklar şişmeye başladığında düzenleme adımı o zaman atılacaktır” şeklinde yorumda bulundu.

ÖTV MATRAHLARI TARTIŞMASI: FİYATLAR NE KADAR DÜŞER?

Otomobillerin hemen hepsi neredeyse yüzde 80 matrah dilimine girdi. Ancak matrah düzenlemesinin araç fiyatlarına çok da yansımayacağını belirten Açıkgöz şunları dile getirdi:
“ÖTV matrahları ile ilgili beklenti piyasada biraz abartılıyor. Çünkü bütün otomobiller yüzde 80’den 70 dilimine bile düşse bile fiyatlara yüzde 5 ila yüzde 7 arasında bir etki edecek. Zaten son iki aylık piyasadaki durgunlukta fiyatlar bu oranda geri geldi. Buna rağmen piyasa hareketlenmedi. Dolayısıyla piyasa tamamen matrahlara odaklanmış değil. Zaten matrah düzenlemesi gelse dahi kısıtlı modellere gelecek.”

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