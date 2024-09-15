Ozan Bingöl hesapladı! 1 paket sigaranın neredeyse tamamı vergi...

Resmi Gazete'de yayınlanan düzenleme ile sigara üzerindeki nispi özel tüketim vergisi oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e indirildi, paket başına alınan maktu vergi tutarı 5,7424 liradan 7,8 liraya çıkarıldı.

Yapılan ÖTV düzenlemesi ile Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, sigaradaki vergi oranını hesapladı.

Buna göre; satış fiyatı 60 TL olan bir paket sigaranın 51,85 TL’si, satış fiyatı 70 TL olan bir paket sigaranın 56,91 TL’si, satış fiyatı 80 TL olan bir paket sigaranın 63,93 TL’si vergilerden oluşıyor.

Bingöl'ün X üzerinden paylaşımı şu şekilde:



"Dün yapılan ÖTV düzenlemesinden sonra;

-Satış fiyatı 60₺ olan bir paket sigaranın 51,85₺’si

-Satış fiyatı 70₺ olan bir paket sigaranın 56,91₺’si

-Satış fiyatı 80₺ olan bir paket sigaranın 63,93₺’si vergilerden oluşmaktadır."