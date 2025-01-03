FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Özel İletişim Vergisi nedir? Özel İletişim Vergisi kimlerden alınır?

Özel İletişim Vergisi nedir? Özel İletişim Vergisi kimlerden alınır?

Ferhan Petek Ferhan Petek
25.12.2024 01:21
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Devletin ve yerel yönetimlerin, kamu hizmetlerinde harcanması amacı ile, yasalar doğrultusunda direkt olarak ya da kimi maddelere göre bazı hizmetlerin üzerine eklenerek dolaylı bir biçimde, vatandaşlardan topladıkları paralar vergi olarak adlandırılır. Peki, Özel İletişim Vergisi nedir? Özel İletişim Vergisi kimlerden alınır?

Özel İletişim Vergisi nedir? Özel İletişim Vergisi kimlerden alınır?

Devletin vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek adına kamu hizmetlerinin desteklenmesi hedefiyle direkt ya da dolaylı olarak aldığı vergiler de kendi aralarında çeşitli sınıflara ayrılmışlardır. Yasalar doğrultusunda yapılan vergi işlemleri, düzenli ve zamanında bir ödeme sistemi ile gerçekleştirilmesi gereken önemli bir uygulamadır.

Özel İletişim Vergisi nedir?

Özel İletişim Vergisi 2000 yılından bu yana alınan bir vergi türüdür. Kısaca ÖİV olarak adlandırılabilen Özel İletişim Vergisi, Türkiye’de iletişim hizmetlerinden faydalanan kişiler için geçerli olan bir vergi türüdür.

İletişim hizmetlerinin tüketimi üzerinden alınan Özel İletişim Vergisi, devletin bu alanda elde ettiği kamu gelirleri arasında yer alır. Telefon, internet, televizyon yayınları gibi çeşitli iletişim hizmetleri üzerinden alınan bu vergi bu iletişim hizmetlerini alan kişilerden tahsil edilir.

Başlangıçta önce ve sadece mobil telefon hizmetleri üzerinden alınan Özel İletişim Vergisi zaman içinde sabit hat kullanıcıları, yayıncılık hizmetleri ve internet hizmetlerine de yansıtılır hâle gelmiştir. Kullanıcılar bu tarihten itibaren aldıkları hizmetleri faturaları üzerinden ödemeye başlamıştır. İlk kez 2000 yılında mobil telefon görüşmeleri ve kısa mesajlar üzerinden vergi alınmıştır. Daha sonra ise bu hizmetlere internet de eklenmiş ve tüketicilerin aldıkları internet hizmetleri için de Özel İletişim Vergisi ödeme sorumlulukları doğmuştur.

Zaman ilerledikçe Özel İletişim Vergisi'ni kapsayan hizmet türleri de genişletilmiş ve geliştirilmiştir. Bu durum da hizmet türüne göre belirlene oranlarda Özel İletişim Vergisi olarak tüketiciye gönderilen faturalar üzerinden alınmıştır. Günümüzde Özel İletişim Vergisi şu hizmetler üzerinden alınmaktadır:

  • İnternet bağlantısı hizmetleri
  • Sabit telefon hatları
  • Mobil telefon görüşmeleri ve kısa mesajlar
  • Televizyon ve platform yayınları

Oranlar hizmete göre hesaplanmaktadır. İlk oran %25 olarak hesaplanarak bu oran üzerinden ödeme yapılmaya başlanmıştır.

Özel İletişim Vergisi kimlerden alınır?

Türkiye’de telefon, internet, televizyon yayıncılığı gibi iletişim alanlarını kullanan vatandaşlardan alınan Özel İletişim Vergisi genel olarak hizmet sağlayıcıları tarafından kullanıcı olan kişilerin faturalarına belli oranlarda hesaplanarak yansıtılmaktadır. Kullanıcılar bireysel kullanıcılar ve kurumsal kullanıcılar olarak 2 ayrı sınıfta toplanmıştır.

Bu vergi türünü doğrudan iletişim hizmetleri sağlayan firmalar toplar ve devlete ödeme yaparlar. Vergi ödemekle yükümlü kişiler, belirlenen iletişim olanaklarını kullanan, bu hizmetleri alan kişilerden oluşmaktadır.

Özel İletişim Vergisi ne kadar?

Mobil telefon kullanıcıları, aldıkları hizmetler dahilinde kısa mesaj ya da sesli görüşme haklarını kullanabilirler. Bu hizmetleri alan kişiler de bu vergi türünü ödemekle yükümlüdür. Hizmet sağlayıcıları tarafından hesaplanan vergi miktarı kullanıcı olan kişilerin faturaları üzerinden alınır.

Belli bir oran üzerinden alınan Özel İletişim Vergisi hesaplamak için alınan hizmetin türünün de bilinmesi gerekir. Örnek olarak mobil telefonlar üzerinden yapılan konuşmalar ya da gönderilen kısa mesajlar üzerinden alınan vergi ortalama olarak %25 civarında bir orana sahiptir. Sabit telefon hizmetlerinde ise bu oran %5 civarında olarak belirlenmiştir.

Özel İletişim Vergisi, internet servisi sağlayan firmalar ve telekomünikasyon firmaları gibi hizmetler sağlayan kişiler tarafından toplanır. Vergi miktarlarını devlete ödemek ise bu firmaların sorumluluğundadır. Tüketiciler faturaları üzerinden vergilerini ödemiş olurlar.

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi vergi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı! Skandalın ardından harekete geçildi... Gözaltına alındı

Ferdi Tayfur hayranı Talha Siraç Ünlü'nün görüntüleri infial yarattı! Skandalın ardından harekete geçildi... Gözaltına alındı

TÜİK 2024 yılının son enflasyon rakamını açıkladı!

TÜİK 2024 yılının son enflasyon rakamını açıkladı!

6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

6 aylık enflasyon farkı belli oldu! Memurun emeklinin zam tablosu kesinleşti

Kızı ile mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı

Kızı ile mahkemelik olmuştu! Ferdi Tayfur'un vasiyeti ortaya çıktı

TÜİK açıkladı: 2025'in ilk kira zam oranı belli oldu!

TÜİK açıkladı: 2025'in ilk kira zam oranı belli oldu!

2025'te başvuran bu kadar ücret ödeyecek

2025'te başvuran bu kadar ücret ödeyecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.