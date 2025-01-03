Özel İletişim Vergisi nedir? Özel İletişim Vergisi kimlerden alınır?

Devletin vatandaşlara daha iyi hizmet sunabilmek adına kamu hizmetlerinin desteklenmesi hedefiyle direkt ya da dolaylı olarak aldığı vergiler de kendi aralarında çeşitli sınıflara ayrılmışlardır. Yasalar doğrultusunda yapılan vergi işlemleri, düzenli ve zamanında bir ödeme sistemi ile gerçekleştirilmesi gereken önemli bir uygulamadır.

Özel İletişim Vergisi nedir?

Özel İletişim Vergisi 2000 yılından bu yana alınan bir vergi türüdür. Kısaca ÖİV olarak adlandırılabilen Özel İletişim Vergisi, Türkiye’de iletişim hizmetlerinden faydalanan kişiler için geçerli olan bir vergi türüdür.

İletişim hizmetlerinin tüketimi üzerinden alınan Özel İletişim Vergisi, devletin bu alanda elde ettiği kamu gelirleri arasında yer alır. Telefon, internet, televizyon yayınları gibi çeşitli iletişim hizmetleri üzerinden alınan bu vergi bu iletişim hizmetlerini alan kişilerden tahsil edilir.

Başlangıçta önce ve sadece mobil telefon hizmetleri üzerinden alınan Özel İletişim Vergisi zaman içinde sabit hat kullanıcıları, yayıncılık hizmetleri ve internet hizmetlerine de yansıtılır hâle gelmiştir. Kullanıcılar bu tarihten itibaren aldıkları hizmetleri faturaları üzerinden ödemeye başlamıştır. İlk kez 2000 yılında mobil telefon görüşmeleri ve kısa mesajlar üzerinden vergi alınmıştır. Daha sonra ise bu hizmetlere internet de eklenmiş ve tüketicilerin aldıkları internet hizmetleri için de Özel İletişim Vergisi ödeme sorumlulukları doğmuştur.

Zaman ilerledikçe Özel İletişim Vergisi'ni kapsayan hizmet türleri de genişletilmiş ve geliştirilmiştir. Bu durum da hizmet türüne göre belirlene oranlarda Özel İletişim Vergisi olarak tüketiciye gönderilen faturalar üzerinden alınmıştır. Günümüzde Özel İletişim Vergisi şu hizmetler üzerinden alınmaktadır:

İnternet bağlantısı hizmetleri

Sabit telefon hatları

Mobil telefon görüşmeleri ve kısa mesajlar

Televizyon ve platform yayınları

Oranlar hizmete göre hesaplanmaktadır. İlk oran %25 olarak hesaplanarak bu oran üzerinden ödeme yapılmaya başlanmıştır.

Özel İletişim Vergisi kimlerden alınır?

Türkiye’de telefon, internet, televizyon yayıncılığı gibi iletişim alanlarını kullanan vatandaşlardan alınan Özel İletişim Vergisi genel olarak hizmet sağlayıcıları tarafından kullanıcı olan kişilerin faturalarına belli oranlarda hesaplanarak yansıtılmaktadır. Kullanıcılar bireysel kullanıcılar ve kurumsal kullanıcılar olarak 2 ayrı sınıfta toplanmıştır.

Bu vergi türünü doğrudan iletişim hizmetleri sağlayan firmalar toplar ve devlete ödeme yaparlar. Vergi ödemekle yükümlü kişiler, belirlenen iletişim olanaklarını kullanan, bu hizmetleri alan kişilerden oluşmaktadır.

Özel İletişim Vergisi ne kadar?

Mobil telefon kullanıcıları, aldıkları hizmetler dahilinde kısa mesaj ya da sesli görüşme haklarını kullanabilirler. Bu hizmetleri alan kişiler de bu vergi türünü ödemekle yükümlüdür. Hizmet sağlayıcıları tarafından hesaplanan vergi miktarı kullanıcı olan kişilerin faturaları üzerinden alınır.

Belli bir oran üzerinden alınan Özel İletişim Vergisi hesaplamak için alınan hizmetin türünün de bilinmesi gerekir. Örnek olarak mobil telefonlar üzerinden yapılan konuşmalar ya da gönderilen kısa mesajlar üzerinden alınan vergi ortalama olarak %25 civarında bir orana sahiptir. Sabit telefon hizmetlerinde ise bu oran %5 civarında olarak belirlenmiştir.

Özel İletişim Vergisi, internet servisi sağlayan firmalar ve telekomünikasyon firmaları gibi hizmetler sağlayan kişiler tarafından toplanır. Vergi miktarlarını devlete ödemek ise bu firmaların sorumluluğundadır. Tüketiciler faturaları üzerinden vergilerini ödemiş olurlar.