Özel sağlık sigortasında yeni dönem! Çok konuşulacak değişiklikler: Garanti süresi ve ömür boyu bekleme...

Neredeyse her 10 kişiden artık birisi özel sağlık sigortasına sahip. Sayısı 7,9 milyona ulaşan özel sağlık sigortalıların talepleri bir süredir gündemde. Prim artışlarının yüksek olması, sigorta süresinde çıkan hastalıkların kapsam dışı bırakılması ve yenileme garantisi ile ilgili birçok problem en çok şikayet edilen konular arasında yer alıyor. Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, SEDDK'nın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeyi ve gelecek yenilikleri yazdı. İşte tüm detaylar!

YENİ DÜZENLEME YOLDA: ÖMÜR BOYU BEKLEME SÜRESİ VE GARANTİ...

SEDDK’nın gündeminde olan yeni düzenlemeye göre, özel sağlık sigortasında bekleme süresi sadece ilk yıl uygulanacak, sonraki yıllarda bu şart aranmayacak. Ayrıca, 65 yaşına kadar sigorta yaptıranlara ömür boyu yenileme garantisi verilecek.

Bu garantinin geçerli olabilmesi için kişinin aynı sigorta planında en az 3 yıl sigortalı olması gerekecek. Ömür boyu yenileme garantisi aldıktan sonra sigortasını iptal ettirenler için de dikkat çeken bir değişiklik var: 5 yıl içinde yeniden sigorta yaptırmaları halinde garantileri geçerli olacak.

Sigorta şirketleri, sigortalının geçmiş sağlık bilgilerine göre riskli durumlar için özel şartlar, ek primler veya teminat limitleri belirleyebilecek. Ancak bu koşullara rağmen ömür boyu yenileme garantisi vermek zorunda olacaklar.

YAŞ SINIRI 55'E Mİ DÜŞÜRÜLECEK

Yeni düzenlemeye bazı sigorta şirketleri itiraz ediyor. Özellikle 65 yaş sınırı, sektörde tartışma yaratmış durumda. Şirketler bu sınırın 55 yaşa çekilmesini talep ederken, uzmanlar yaşam süresinin uzadığına dikkat çekerek 65 yaşın makul olduğunu savunuyor.

Bunun yanında, poliçe süresinde ortaya çıkan hastalıkların teminat dışı bırakılmasını talep eden sigortacılar, 5 yıl boyunca geçerli olacak yenileme garantisinin de suistimale açık olduğunu düşünüyor. Çünkü bir kişinin ciddi bir hastalığa yakalandıktan sonra sigortaya dönmesi, sistemi zorlayabilecek bir durum olarak değerlendiriliyor.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞECEK

SEDDK ile sigorta şirketleri arasındaki görüşmeler sürüyor. Yeni düzenlemelerin kısa süre içinde netleşmesi ve uygulamaya alınması bekleniyor. Değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, özel sağlık sigortasında daha kapsayıcı ve uzun vadeli güvenceler sağlanmış olacak.

Kaynak: Noyan Doğan-Hürriyet