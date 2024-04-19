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Özel sektörün yurt dışı kredi borcu şubatta azaldı

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
19.04.2024 14:13
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Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler dolayısıyla toplam borcu, Şubat 2024 itibarıyla 2023 yıl sonuna göre 394 milyon dolar azalarak 163,4 milyar dolar oldu.

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu şubatta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Şubat 2024 dönemine ilişkin özel sektörün yurt dışı kredi borcu gelişmelerini yayınladı. Buna göre, özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu şubatta 2023 sonuna kıyasla 394 milyon dolar azalarak 163,4 milyar dolara düştü.

Bu dönemde, özel sektörün yurt dışı kaynaklı uzun vadeli kredi borcu 782 milyon dolar azalarak 153,9 milyar dolara gerilerken, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 389 milyon dolar artışla 9,5 milyar dolara çıktı.

Bankaların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları şubatta 2023 sonuna göre 126 milyon dolar artarken, tahvil ihracı şeklindeki borçlanmaları 1 milyar dolar yükselişle 15,8 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 152 milyon dolar azalırken, tahvil stoku 27 milyon dolar düşüşle 1,2 milyar dolar oldu.

Aynı dönemde finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 1,4 milyar dolar azalırken, tahvil stoku 18 milyon dolar gerileyerek 10,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kısa vadeli kredi borçlanmaları, şubatta 2023 sonuna göre 16 milyon dolar azalışla 4,5 milyar dolar olurken, finansal olmayan kuruluşların kredi borçlanmaları 313 milyon dolar düşüşle 1,3 milyar dolara geriledi.

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ ÖDEMESİ 49,7 MİLYAR DOLAR

Uzun vadeli kredi borcuna ilişkin şubat sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, geçen yılın sonuna kıyasla 1,3 milyar dolar azalarak 106,1 milyar dolara düştü. Bu dönemde kısa vadeli kredi borcuna yönelik tahvil hariç özel alacaklılara olan borç da 354 milyon dolar azalışla 7,5 milyar dolar oldu.

Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 153,9 milyar ABD doları tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,5'i dolar, yüzde 35,4'ü avro, yüzde 2,2'si Türk lirası ve yüzde 3,9'u diğer döviz cinslerinden oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 45,3'ünü dolar, yüzde 28'ini avro, yüzde 21,8'ini Türk lirası ve yüzde 4,9'unu diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Öte yandan, uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 37,8'i finansal kuruluşlara, yüzde 62,2'i finansal olmayan kuruluşlara, kısa vadeli toplam kredi borcunun ise yüzde 73,1'i finansal kuruluşlara ve yüzde 26,9'u finansal olmayan kuruluşlara borçlardan oluşuyor.

Özel sektörün yurt dışından sağladığı krediler kaynaklı toplam borcu şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin toplam 49,7 milyar dolar düzeyinde olduğu hesaplandı.

(AA)

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